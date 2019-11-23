11月28日中午12點正式上線！結伴冒險RPG《星靈之森》事前登錄進行中

【特約報道】初心網路科技股份有限公司 （ORIGIN MOOD LIMITED）宣布，旗下結伴冒險RPG《星靈之森》將於11月28日（周四）中午12點正式上線！在大世界冒險遊歷尋找最初的快樂，無論四季變換也不忘當初的感動，只想和你一起信守約定！11月28日，結伴冒險的森林物語──《星靈之森》結伴與你同行！

【九大靈域魔幻旅程 展現全新冒險世界觀】

關於古老的魔法世界的冒險傳說為導線，各位冒險家可以在由立體宏大浮空的天空之島的九個靈域上依靠浮空船自由穿梭，並且還有神秘領域待冒險家自己探索發掘。冒險家將會發現一個完全不同的奇特次元冒險世界，開啟一段獨屬於你的刺激冒險之旅。

【愛與冒險契合 詮釋永恒主題 與冒險夥伴結伴同行】

《星靈之森》除了有六大職業以外，還有結合密切的夥伴冒險模式，在清新魔幻的3D風格下搭建宏偉世界。強互動式的交友系統，讓冒險家無論是找尋並肩作戰的夥伴們，還是找尋因緣而起的另一半，都可以在這個魔幻世界得到實現。完美詮釋“愛、自由與勇氣”的不朽主題。

【充滿魔力而忠實純真的靈寵 期盼與你冒險同行】

在充滿靈力的星靈之森孕育下，生活着一群忠實純真的靈寵，他們勇敢卻羞澀，只要被冒險家感召，它們就會從躲藏在魔幻森林的角落出現，成為冒險家旅程的超強助力，一定不會讓你失望喲。別小看他們有着可愛的外表，戰鬥力絕不容小覷！

《星靈之森》懷揣着勇敢無畏嚮往自由的心在魔幻森林中展開刺激冒險為背景的遊戲。遊戲中不僅擁有特色玩法，充滿靈性的可愛角色，強力而炫酷的裝備還有遊戲中最為神秘的靈寵系統，大世界中尋覓屬於自己的得力寵物，助你成為最強大的冒險家！遊戲已於App Store和GooglePlay雙平台同時接受預訂，11月28日與你信守約定！