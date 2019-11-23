方包百變戲法　好食過化學火鍋

很多香港人每朝早都零舍趕時間，連食個早餐都多是草草了事，有些甚至只吃一片麵包填肚就算，近日亦多了人無論早午晚餐都以方包代替，有啲人無知到以為食方包好慘好可憐，其實只要花多少少時間，麵包都變美食，仲正過化學火鍋多多聲。

【A】士多啤梨芝士卷蛋

首先將方包排好，然後在邊位掃上蛋汁以用來黏合，抹上加工過的忌廉芝士和放入士多啤梨粒粒後，利用保鮮紙捲起，在表面抹上肉桂蛋汁烤焗便成。輕輕切開，忌廉芝士和士多啤梨紅白相襯，非常吸引，麵包外皮添加口感，而且不用搓麵糰，相對比較方便。

材料：

方包 10片

忌廉芝士 16安士

糖粉 適量

雲呢拿精油 1茶匙

蛋汁 適量

士多啤梨碎 16安士

糖霜 少許

烤焗蛋汁材料：

蛋 3隻

奶 1/3杯

糖 2湯匙

肉桂粉 1茶匙

做法：

1.忌廉芝士、1杯糖粉、雲呢拿精油拌勻備用。

2.方包排成長方形，在方包邊位塗上蛋汁，黏合成一塊大麵包。

3.表面抹上忌廉芝士、士多啤梨碎，捲成卷蛋狀，冷藏1小時定形。

4.烤焗蛋汁材料拌勻，掃在卷蛋上，攝氏220度焗12分鐘，灑上糖粉便成。

【B】繽紛Taco多士

以一片麵包為單位，加上簡單配料即變豐富早餐。首先選擇方包或不同口味的扁麵包，煎至金黃色，然後輕輕扭成兜形，之後放上生菜絲、鱈魚件、杧果莎莎等便完成，大家還可以按個人喜好放入沙律、肉類，甚至海鮮，又或加添醬汁等，讓普通的一片麵包，變成豐富早餐。

材料：

方包 適量

橄欖油 1湯匙

鱈魚件 8安士

Cajun調味粉 1茶匙

生菜絲 半杯

杧果莎莎 半杯

橙肉 1個

做法：

1.燒熱油，放入方包煎至金黃。

2.鱈魚肉煎香，灑上Cajun調味粉。

3.趁熱將方包放在模內固定呈V狀。

4.放入生菜絲、鱈魚肉、杧果莎莎和橙肉便完成。

【C】酥脆甘香蝦多士

很多美食雖然邪惡，但勝在滋味可口，明知高卡高脂，仍然人人爭住食。好似適合大班朋友齊齊分享的芝麻蝦多士，做法簡單，但吃起來香脆無比，無論做茶點、小食或Party Food都冇得輸。

材料：

方包 4片

芝麻 1碗

蝦膠材料：

蝦肉 1磅

蛋白 兩隻

豉油 1湯匙

米醋 1湯匙

麻油 1茶匙

糖 1茶匙

參巴醬 1.5湯匙

蒜蓉 半茶匙

薑蓉 半茶匙

乾葱片 2粒

做法：

1. 將所有蝦膠材料放入攪拌機中打至綿滑。

2. 白方包去邊切成三角形。

3. 在白方包面塗上蝦膠再沾上芝麻。

4. 放入攝氏180度滾油中炸至金黃色即成。