方包百變戲法　好食過化學火鍋

2019年11月23日 10:30
  • 東網電視
    更多新聞短片
    方包百變戲法　好食過化學火鍋
    很多香港人每朝早都零舍趕時間，連食個早餐都多是草草了事，有些甚至只吃一片麵包填肚就算，近日亦多了人無論早午晚餐都以方包代替，有啲人無知到以為食方包好慘好可憐，其實只要花多少少時間，麵包都變美食，仲正過化學火鍋多多聲。
    【A】士多啤梨芝士卷蛋
    首先將方包排好，然後在邊位掃上蛋汁以用來黏合，抹上加工過的忌廉芝士和放入士多啤梨粒粒後，利用保鮮紙捲起，在表面抹上肉桂蛋汁烤焗便成。輕輕切開，忌廉芝士和士多啤梨紅白相襯，非常吸引，麵包外皮添加口感，而且不用搓麵糰，相對比較方便。
    材料：
    方包　10片
    忌廉芝士　16安士
    糖粉　適量
    雲呢拿精油　1茶匙
    蛋汁　適量
    士多啤梨碎　16安士
    糖霜　少許
    烤焗蛋汁材料：
    蛋　3隻
    奶　1/3杯
    糖　2湯匙
    肉桂粉　1茶匙
    做法：
    1.忌廉芝士、1杯糖粉、雲呢拿精油拌勻備用。
    2.方包排成長方形，在方包邊位塗上蛋汁，黏合成一塊大麵包。
    3.表面抹上忌廉芝士、士多啤梨碎，捲成卷蛋狀，冷藏1小時定形。
    4.烤焗蛋汁材料拌勻，掃在卷蛋上，攝氏220度焗12分鐘，灑上糖粉便成。
    【B】繽紛Taco多士
    以一片麵包為單位，加上簡單配料即變豐富早餐。首先選擇方包或不同口味的扁麵包，煎至金黃色，然後輕輕扭成兜形，之後放上生菜絲、鱈魚件、杧果莎莎等便完成，大家還可以按個人喜好放入沙律、肉類，甚至海鮮，又或加添醬汁等，讓普通的一片麵包，變成豐富早餐。
    材料：
    方包　　　　適量
    橄欖油　　　1湯匙
    鱈魚件　　　8安士
    Cajun調味粉　1茶匙
    生菜絲　　　半杯
    杧果莎莎　　半杯
    橙肉　　　　1個
    做法：
    1.燒熱油，放入方包煎至金黃。
    2.鱈魚肉煎香，灑上Cajun調味粉。
    3.趁熱將方包放在模內固定呈V狀。
    4.放入生菜絲、鱈魚肉、杧果莎莎和橙肉便完成。
    【C】酥脆甘香蝦多士
    很多美食雖然邪惡，但勝在滋味可口，明知高卡高脂，仍然人人爭住食。好似適合大班朋友齊齊分享的芝麻蝦多士，做法簡單，但吃起來香脆無比，無論做茶點、小食或Party Food都冇得輸。
    材料：
    方包　4片
    芝麻　1碗
    蝦膠材料：
    蝦肉　　1磅
    蛋白　　兩隻
    豉油　　1湯匙
    米醋　　1湯匙
    麻油　　1茶匙
    糖　　　1茶匙
    參巴醬　1.5湯匙
    蒜蓉　　半茶匙
    薑蓉　　半茶匙
    乾葱片　2粒
    做法：
    1. 將所有蝦膠材料放入攪拌機中打至綿滑。
    2. 白方包去邊切成三角形。
    3. 在白方包面塗上蝦膠再沾上芝麻。
    4. 放入攝氏180度滾油中炸至金黃色即成。