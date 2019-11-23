12米機械龍馬澳門首現身

為慶祝中華人民共和國成立70周年、澳門特別行政區成立20周年，澳門由即日起至11月24日，舉行別開生面的機械裝置巡遊「龍馬精神」，身高逾12米的機械龍馬首度於澳門現身，並聯同海內外多個表演隊伍一起巡遊，實行於雙慶年與民同樂。

巡遊活動的焦點自然是機械裝置龍馬，它由英藍創意基金會及法國裝置機械藝術協會La Machine共同設計及製造，誕生於中國與法國建交50周年（2014年）的日子。當年中法建交始於龍年，建交50周年則是馬年，因此設計團隊以龍頭馬身結合成大型機械裝置，將藝術融入科技之中，由過百名中國及法國專業人員花費一年時間製成，曾先後在內地、加拿大、法國等地表演。

龍馬由特殊木材製成，身長近18米、闊5米，騰起高度逾12米，重達47噸，內置機械結構、液壓傳動、電子感應控制系統等裝置，「心臟」是一個熱電混合的動力引擎，表演過程中需要15人才能操控，可做出奔跑、騰躍、屈腿及後退，也能眨眼、轉動脖子、轉動耳朵、擺尾，甚至識得噴火與吐霧等動作，令機械巨獸栩栩如生，巡遊表演時更會與公眾互動，形成別開生面的機械劇場。

除了龍馬之外，泰國Vorraratsuksa Nonthaburi Marching Band、河北中幡藝術團、羅梁體育總會、「心在澳門」葡萄牙土風舞蹈協會，組成300多人的巡遊隊伍進行特色表演，還有大型熊貓空飄氣球、飛天金龍令場面更添精彩。而活動首場巡遊於11月23日下午3時，由澳門賽馬會對面起步至氹仔中央公園旁。第二場巡遊於11月24日下午5時30分在路氹金光大道舉行。

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