每逢踏入秋冬季度，男裝軍褸都例必大熱，每季差別只在於是哪一個款式成功跑出，但無論係空軍定番MA-1定Mod友最愛的M-51多人追捧都好，只要軍褸一日仲有人着，最受惠的都肯定係美國軍事服飾品牌ALPHA INDUSTRIES，基本上歐美日時裝品牌要推出聯名軍褸都必定以其做首選，於潮流界領導地位完全無可代替。

今季AAPE BY*A BATHING APE亦找來ALPHA INDUSTRIES合力打造出一系列聯名軍服設計，當中分別有L-2B Hybrid Reversible Flight Jacket、MA-1 Natus、M-65 Defender Liner Jacket及Sweatshirt Hooded四款服飾登場，並一律配上黑、白及軍綠三色演繹，除了保留搶眼紅色標籤及迷彩Moon Face標誌之外，更巧妙地將BAPE Shark Parka經典左右拼接及帽子印有圖案的設計結合到各褸款及衞衣，將兩牌各自具備的潮流形象及軍事風格融為一體。 （11月23日上架）