日系品牌　前衞軍事風

Atsuro Tayama多年來都是走前衞型格路線，不過剛過去的春夏季卻一改作風，轉走自然簡約及加入大量牛仔元素。但來到秋冬季，設計師又再重拾其前衞設計的初心，以80年代甚流行的前衞風格，再加入秋冬季大熱的軍事及運動元素，設計出富街頭色彩又充滿層次感的服飾。80年代風格的設計包括不對稱、內外調轉、拼貼圖案及誇張比例的剪裁，設計師從巴黎女藝術家Sonia Delaunay的作品取得靈感，透過色彩、個性剪裁及拼貼元素展現前衞時尚的全新系列。系列中的不對稱闊身針織上衣，超長身恤衫襯吊腳褲，及多款闊身外套等正是最佳例子。

深受童年時代、即二戰大戰後的軍服所影響，Tayama特別以軍褸為靈感設計新系列。軍褸採用男裝剪裁，並於乾爽挺身的連帽外套內綴上毛茸面料加強保暖效果，同時加入索繩及口袋等功能性元素，配合女性化的燈籠袖、魚尾下襬，呈現剛中帶柔感覺。運動元素的設計則有一系列山系風格的服飾，以立體扭花及拼色條紋代替山系的民族圖案、運動織帶則象徵運動者常備的爬山繩索及加入網狀等運動元素豐富單品的層次感。外套及裙子採用功能性運動面料，型格中不失舒適感。