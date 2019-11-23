三界五行：上天好生　賜人黃豆

在所有豆類中，黃豆的營養最豐富，應用最廣泛；更令人嘖嘖稱奇的是，在五行中，黃為中，黃豆的原產地為中國。中醫理論，中為脾胃，黃豆補中益氣，健脾胃，填精髓，長肌膚，美儀顏。二千多年前，劉邦的後人劉向隱居山林修道煉丹，就用黃豆配山水磨漿做藥引，無意間與石膏接觸，發明了豆腐，成為道家、佛家以及尋常百姓家的重要滋補食材。醬油、豆芽、以及各種豆製品，多不勝數，即使是皇帝、達官、貴人、富豪、日常飲食都少不了黃豆。

香港經濟未起飛之前，黃豆幫助獅子山下的平民百姓補充營養，本人有幸生活在那個年代，在飯店、街邊大牌檔吃飯，上海菜館的「客飯」免費供應大豆芽菜、豬骨熬成的例湯；潮州「打冷」，滷水豆腐、清煮大豆芽菜；客家菜的釀豆腐、東江豆腐煲；粵菜的「煎釀三寶」有釀豆腐、釀辣椒、釀茄瓜；素菜館的主打菜式，都離不開價廉物美的豆製品。

黃豆，被營養學家譽為「植物肉」，黃豆漿譽為「植物奶」，蛋白質相當豐富，而且比動物蛋白質更容易為人體吸收，不含膽固醇，以黃豆為主要營養來源，不必擔心膽固醇升高和體重增加，在物質匱乏的年代，奶粉仍未普及，曾經有一段日子，用代乳粉養育嬰兒，代乳粉的主要成分就是黃豆，黃豆含鈣豐富，產婦食黃豆煲豬腳，既可以催乳，又可以補充懷孕和哺乳的鈣質流失，一舉兩得。

方向宇