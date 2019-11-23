泰國：熊本熊陪你睇戲

提到日本的吉祥物，相信很多人都會想起它。它以縣來命名，帶着重要的使命被創造出來，而它亦是相當的成功。因為它帶動了九州的經濟，因為它有更多的人認識到熊本縣，它以它的呆萌收服了一群Fans，它就是熊本熊。隨着它的知名度愈來愈高，各種周邊接踵而來，成為了熊本縣的形象大使，更早已衝出世界。

最近，泰國大型連鎖戲院 MAJOR CINEPLEX 與其合作，推出了Kumamon 熊本熊電影套裝 ，裏面包括爆谷桶、汽水杯和暖手攬枕，爆谷桶還可以化身為手機或平版電腦支架，太可愛了吧。價格也不算貴，Kumamon爆谷桶套裝 ，內含100oz造型爆谷桶和44oz造型汽水杯，售價是350泰銖（約HK$91)。Kumamon攬枕套裝，內含造型攬枕、64oz爆谷和32oz汽水，售價是390泰銖（約HK$102)，戲院冷氣大，不但有攬枕可以抱着取暖，還附送了披肩，也太暖心了吧。

戴着小黃帽的熊本熊像不像等着人領回家的孩子呢，可以吃、可以喝、可以用仲可以玩的熊本熊套裝，可愛又實用，很想要吧……熊本熊迷會不會為了它大出血呢？香港都有得賣就好喇！