美食婷：知唔知日本3大名蟹係咩？

每年入冬正值蟹季，蟹肥大而肉厚，肉質亦分外鮮甜。蟹季除了大閘蟹外，身嬌肉貴的日本3大名蟹也是老饕們引頸以待的時令美食，我美食婷嘴刁兼且不時不吃，自然也不會錯過。雖然今年美食婷無法親自飛去日本嘗鮮，但其實本地也有不少高級日本菜食府，會由當地直送活口鮮貨到港。最近美食婷就專程去到灣仔一間專引入日本時令活蟹的日本餐廳，痛痛快快吃了一個活蟹套餐，亦順道請教一下店主Tim，毛蟹、松葉蟹及帝王蟹這日本3大名蟹到底何解會這麼名貴及美味呢！

毛蟹 清甜至極

蟹身滿布細毛的毛蟹，由12月至翌年2月均是當造期。聽Tim講，其外殼堅硬、色澤呈鮮橙色，踏入12月開始，每隻可重達600克左右，是北海道盛產的野生海產，至今仍無法以人工方法飼養。雖然毛蟹身形嬌小，但以600克重的蟹為例，就足足要至少10年時間才育成，加上生長環境要完全無污染及純天然，絕非其他蟹種可媲美。由於毛蟹的蟹肉極為清甜，日本人因而會以最簡單的方法烹調，以免蓋過或搶去其甜味。一般做法是清蒸、作火鍋料或凍食，以保存原汁原味。

松葉蟹 味覺之王

日本鳥取是松葉蟹最大產地，每年11月開始均可捕獲。Tim表示，日本人稱其之為味覺之王，又有蟹后的別名，主要原因是它蟹肉細長幼嫩，有平衡的鮮與甜味。蟹腳細長多肉，彌補了蟹身殼硬兼且少肉的不足。相比起毛蟹，松葉蟹的食法較多變化，除了蒸、煮、燒、炒外，也會將活口的松葉蟹生劏後，起出蟹腳的肉作刺身，肉質軟綿鮮甜。此外，松葉蟹在日本不同地方亦有不同名字，以福井縣越前海岸漁港捕獲的雄蟹，取名為越前蟹，曾是明治時代的貢品；出產自北陸的雌蟹則名為香檳蟹，其他還有石川的加能蟹等，相當有趣。

帝王蟹 肥大肉厚

至於帝王蟹，是3大名蟹中身形最為巨大，一般可重至3公斤或以上，體形壯大紮實，殼厚但蟹肉亦厚大。據Tim講，帝王蟹是深海石蟹，只在極為寒冷、深度達850米以下的深海生活，其體形巨大，因而有蟹中之王的美譽。但原來帝王蟹的真身並非螃蟹，而是堪察加擬石蟹，屬石蟹科卻不是螃蟹，是寄居蟹的近親，只有6隻蟹腳。但無論蟹身或蟹腳都有厚厚的肉質，因此，成為人類最愛吃的蟹肉之一。最佳食法是凍食或火鍋，啖啖肉好過癮！