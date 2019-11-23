環球膠事：Marker都食得？仲要玩北海道限定口味

今時今日大部分人都打字多過寫字，不過文具依然是不可缺少的工具，除了實用之外，不少文具在賣相及功能上亦都落足功夫，香味原子筆相信大家未用過都聽過吧！有時日本人的創意力量同幻想的確會嚇人一跳，去年竟然推出了一系列食得落肚的Marker，生產商更是1953年開始發售日本最初代油性Marker的「寺西化学工業株式会社」，外表與一般Marker無異，但打開筆蓋竟然是飯素，難怪第一彈關西系列甫推出即大受歡迎，住在其他城市的日本人都爭相上網訂購。

零破綻的七彩Marker飯素共有9種口味，包括大阪限定的章魚丸和串炸、京都限定的櫻花和七味唐辛子、神戶限定的餃子和咖喱、滋賀限定的煮蜆、和歌山限定的梅乾、淡路島限定的烤洋葱。由於反應出乎意料地好，很快又推出了第二彈全日本系列，再次帶來芥末、鰹節、梅、醬油、小魚山椒、味噌及壽喜燒7種味道。

北海道美食一向數之不盡，等到頸都長最近終於推出了4款北海道限定口味Marker，味道當然是最具代表性的蟹、扇貝、三文魚及成吉思汗烤羊肉風味。即將去北海道賞雪而又想入貨，記得唔好去錯文具舖，大部分手信店都應該搵到這枝玩味十足的MAGIC飯素「マジックふりかけ」。