新版Spectre x360 13　窄邊芒高效能

近期Laptops界最受注目當然係Apple推出16吋MacBook Pro，重度用家固然高興，但追求輕巧的用家就未必適合，反而HP新推出的新版Spectre x360 13就更啱使！雖然型號仍然冇變，依舊沿用上年的寶石切割鋁合金機身，但就換上黑色外殼。最大改進就係體積，機身尺寸比上代細13%，皆因換上窄邊框屏幕，屏幕佔機面比例高達90%，加上僅重1.31kg，便攜度極高。今代更用上Corning Gorilla Glass NBT防反光13.3吋屏幕，同時提供全高清及4K OLED兩個版本，後者更可以透過《HP Display Control》調校顯示色調，對於影像顯示有要求的用家有多個選擇。與上代一樣，備有360度轉軸，可以隨時變身成筆電、直立、帳幕及平板四個模式，用法靈活。

至於硬件，搭載第10代Intel Core處理器，最高可選配16GB LPDDR4以及2TB SSD，廠方表示續航力可達22小時，並支援USB-C充電。今代亦再加強私隱保護，機側設有HP Webcam Kill Switch實體鍵，一推即可將前置鏡頭開關，並新增咪高峰開關鍵。