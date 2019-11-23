月經剛完又來了？這樣正常嗎？

臨床上經常有一些女病人在月經結束幾天之後，陰道又開始流出少量血，血色有時暗紅有時鮮艷，沒有特殊氣味，一般沒太大的身體不適，但患者心裏卻很焦慮、很緊張，擔憂身體是否出現甚麼問題。從中醫角度看，這有機會是經間期出血。

【是甚麼原因導致經間期出血？】

經間期出血多發生在兩次月經之間（多數是月經周期的第13至16天），陰道出血量一般不多，血色多淡紅，出血持續兩至三日或數日不等，或可伴有不同程度的腰痠、小腹脹痛。經間期出血相當於西醫的「排卵期出血」，是婦科常見疾病之一，多發生於青春期及育齡期女性。中醫認為經間期出血是由於月經周期中陰陽轉化不利所致。常見原因是體內陰精（即精血等營養物質）不足，或有濕熱、瘀血。

【經間期出血引致不孕？】

從臨床觀察，很多女性出現經間期出血，都跟情緒壓力、飲食不節、休息不足有關。而經間期出血的發生，讓患者的學習、工作、生活帶來不便，還會造成一定的精神壓力和負擔。也有部分希望懷孕的患者，因為出血而錯過最佳受孕時機，造成不孕。

【月經異常可治療 不必再焦慮】

中西醫治療經間期出血思路不同。西醫在治療上使用口服激素做人工周期，而中醫則以調攝衝任、陰陽平衡為大法，選用滋腎陰、補脾氣、清濕熱或消瘀血之方藥隨證治之。大多數患者通過中藥調理之後，月經都得以恢復正常。除了服藥外，針灸對此病的治療效果也很顯著，一般選用關元、腎俞、子宮穴、血海、三陰交等調氣血穴位以緩解病情。

【中藥食療、運動助調經】

除了服中藥外，飲食方面也要戒口。在排卵期前後，患者應該注意少食油膩、辛辣、燥等刺激性食品，以避免排卵期出血增多和時間延長。生活方面，出血期間應適當休息，避免過度勞累。保持外陰局部清潔，出血期間嚴禁性生活，防止感染。同時，要注意調節情緒，保持心情舒暢，多增強戶外運動以加強體質。

曾覺知中醫師