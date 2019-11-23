非洲蛋早餐你試過未？

2019年11月23日 19:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    熱辣辣出爐的Shakshuka，加塊多士蘸醬汁最滋味。（互聯網）
    愛吃雞蛋的人要注意了，除了煎、蒸、炸和烚外，IG@mezze.life就教人整富中東風的Shakshuka（又叫非洲蛋）。以為中東風味的食物很難煮？其實材料相當簡單，先爆香洋葱條和紅甜椒條，之後加蒜片、香料、番茄和調味，建議選擇較細小的番茄，罐頭內裏的番茄汁都別浪費，要一併倒入鍋內煮。烹調時可將番茄輕壓變軟變蓉，令味道和質感更濃郁。
    之後加入芝士碎拌勻至醬汁濃稠，就可以在鍋面打入雞蛋，再原鍋放入焗爐內烤焗，灑上番荽成Shakshuka。輕輕一拮就會發現流心的蛋黃，無論配多士又或麵飯都咁啱，惹味又飽肚，為你提供一日所需能量。
    材料：
    特級初榨橄欖油　3湯匙
    洋葱條　2個
    紅甜椒條　2個
    蒜片　4瓣
    混合香料　2.5湯匙
    小番茄（Plum Tomatoes ）　1罐
    鹽　3/4茶匙
    黑胡椒　1/4茶匙
    雞蛋　6隻
    芝士碎　1杯
    番荽　適量
    做法：
    1.落油、洋葱條、紅甜椒條炒軟。
    2.加蒜片、混合香料、番茄、鹽、黑胡椒煮勻，並壓碎番茄。
    3.加入芝士碎煮溶，在鍋內打入雞蛋，倒入鹽和黑胡椒。
    4.整個鍋以攝氏180度焗7至10分鐘，以番荽裝飾便成。
    網址：https://bit.ly/35peUpR