非洲蛋早餐你試過未？

愛吃雞蛋的人要注意了，除了煎、蒸、炸和烚外，IG@mezze.life就教人整富中東風的Shakshuka（又叫非洲蛋）。以為中東風味的食物很難煮？其實材料相當簡單，先爆香洋葱條和紅甜椒條，之後加蒜片、香料、番茄和調味，建議選擇較細小的番茄，罐頭內裏的番茄汁都別浪費，要一併倒入鍋內煮。烹調時可將番茄輕壓變軟變蓉，令味道和質感更濃郁。

之後加入芝士碎拌勻至醬汁濃稠，就可以在鍋面打入雞蛋，再原鍋放入焗爐內烤焗，灑上番荽成Shakshuka。輕輕一拮就會發現流心的蛋黃，無論配多士又或麵飯都咁啱，惹味又飽肚，為你提供一日所需能量。

材料：

特級初榨橄欖油 3湯匙

洋葱條 2個

紅甜椒條 2個

蒜片 4瓣

混合香料 2.5湯匙

小番茄（Plum Tomatoes ） 1罐

鹽 3/4茶匙

黑胡椒 1/4茶匙

雞蛋 6隻

芝士碎 1杯

番荽 適量

做法：

1.落油、洋葱條、紅甜椒條炒軟。

2.加蒜片、混合香料、番茄、鹽、黑胡椒煮勻，並壓碎番茄。

3.加入芝士碎煮溶，在鍋內打入雞蛋，倒入鹽和黑胡椒。

4.整個鍋以攝氏180度焗7至10分鐘，以番荽裝飾便成。