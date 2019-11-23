【酒遍天涯】五星級酒店的餐廳酒單

習慣每到一家餐廳都會看看酒單Wine List，看看酒侍Sommelier功力多深厚、餐廳的酒窖有甚麼寶（酒窖對餐廳來說好比銀行的金庫，一瓶紅酒可以比甚麼山珍海錯都要貴，甚至貴逾一星期的營業額）。

前幾天有一紅酒飯局，自備紅酒，選了金鐘一間五星級酒店的中餐廳，這家餐廳最近新裝修，停了數月，重新開業後聘請了新的酒侍，更新了酒單。好奇之下看看新酒單如何，竟然第一行就有驚喜（See～這下就是要Catch Your Attention兼留下Great First Impression ）。

第一頁是酒侍精選，香檳只推介了3款，第一款是1996年的香檳（90年、96年是90年代香檳最好的兩個年份）只買HK$1,480，同一頁的其他酒都是香港市場價的2倍到4倍，名氣愈大的Mark Up愈多！（市道不景，很多餐廳都有信用卡及其他折扣優惠，這瓶折扣後大概HK$1,200）。

我常道，一瓶好酒要存放在恒溫放濕的酒窖，成本每月都要HK$2至HK$5（視乎存酒量），1年成本數十元，10年成本數百元，一瓶96年的酒，人家給你好好收藏了二十幾年，倉租都值幾百元啦！這個價錢在餐廳點，絕對Good Pick，相當超值。（餐廳還要承受葡萄酒變壞的風險呢！）可惜大家都自備紅酒，惟有下次再點，不料看到酒單的下一頁，竟然出現一件奇事令我改變主意！

這瓶酒在香檳Section，所列的價錢竟然是HK$1,380而不是第一版的HK$1,480（HK$1,380折後大概HK$1,100），立即問經理，他也大感不惑，明顯我是第一個發現的人，加上五星級酒店的服務態度，他們當然會以較便宜的價錢給我。這下子就沒有理由不點吧？

怎知道當酒拿出來的時候，我又發現了另一件令我奇怪的事情！給大家一星期時間從相片找出「亮點」，下期再續。

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）