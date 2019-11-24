香港估估吓：這套以水果作劇名的劇集是……

曾幾何時，TVB的劇集可說是百花齊放，種類多元化，有長篇，有中篇，也有單元劇。例如這一套，就是1976年的作品《無花果》，此監製為王天林，合共13集，在每一集中，都介紹會一個初戀故事，以表現年輕人的上進和愛情問題。

劇中雜誌社的主編，為使劇情更富真實性，特公開徵求「初戀的真實故事」。表明凡有親歷的初戀故事，皆歡迎提供出來。如屬具有特別奇趣情節者，則更為歡迎。各人提供的故事，如獲選作為改編劇本之用，即酌給酬勞。而凡提供親歷初戀故事者，可為提供者保守身份秘密。故事主角池碧蓮（黃杏秀飾）就因為這份工作，開展了做記者的訪問生涯，從而帶出不同的愛情故事。

參演此劇的除了黃杏秀外，還有楊詩蒂、黃允財、盧大偉、余安安、趙雅芝、周潤發、林良蕙、陳復生等等，也可算集合了那個時代TVB的生力軍！

不過現在大家最記得此劇的，可能是主題曲《無花果》，現時在網上有時會找到陳麗斯版本，不過最早的版本應是楊詩蒂及鄧志新主唱的版本，作曲是顧家煇，作詞盧國霑，相信不少人今天仍然琅琅上口：

無花果比喻真愛 愛便應去愛

留取這段情與義 只要真義在

願君多灌溉 每天都灌溉

情意寄綠葉 望有朝花開

無花果滿樹遮 已是得了愛

同惜這段情與義 知道恩義在

自相識了你 倆心充滿愛

情共愛得失寸心知 永共愛