傳程達意：日本必去注目聖誕活動

如果要選全球最重視聖誕節的國家，相信日本必定榜上有名，而且大概只有日本才會將這個源於宗教的節日，演化出如此多樣化的慶祝活動，大城市有各式各樣的燈飾、大型聖誕樹、市集等，就連小城鄉村都有特別為這個節日而設的佈置，部分更結合了日本的傳統文化，整個12月處處都可找到濃厚的聖誕氣氛。

東京與大阪兩大城市的聖誕可謂各有各精彩，前者以各大商場、花款眾多的燈飾佈置讓人目不暇給，加上款式眾多的聖誕樹遍布全城，令人目不暇給。而每年最叫人引頸以待的，則要數位於六本木的東京Midtown中年年有驚喜的燈飾裝置，在約2,000平方米的草地之上，將幻想中的浪漫畫面變為立體的現實，今年的設計以宇宙星雲為主題，營造超夢幻氣氛。大阪則有日本最大型聖誕派對之一的環球影城坐鎮，今年慶典以水晶聖誕為題，園內大街360度被燈光包圍，讓遊人恍如置身萬花筒之內，又有高達30米的聖誕樹、展現華麗燈光效果的全新表演，下午更有可愛的小小兵聖誕派對，節目老少咸宜。

離開兩大城市的聖誕一樣精彩：在有小京都之稱的高山市，飛驒民族村「飛驒之里」內有六幢從不同地方移來的傳統茅頂平房，將在12月21至25日舉行點燈活動為聖誕添上日本傳統色彩，燈光映照下的合掌造傳統建築顯得特別浪漫動人。而九州的豪斯登堡有世上使用燈泡量最多的燈飾——用上1,300萬個燈泡照亮充滿歐洲風情的樂園；還有日本首個體驗型燈飾在伊豆的Guranparu公園登場，慶祝花樣數之不盡，處處都可歡度佳節。

黃進達