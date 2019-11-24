【城市傳聞】邪爆新娘潭路　小心駛入陰司路

新娘潭路是車禍黑點，死得人多，時運低者隨時招惹靈體。（資料圖片）

今個月初，大埔新娘潭路發生了奪命車禍，一名鐵騎士往鹿頸方向行駛期間跟對面行車線的私家車相撞，最終傷重不治……

對鍾意遊車河的駕駛人士而言，新娘潭路是熱門路線之一，因途經新娘潭、鹿頸等郊遊勝地，但在過去十多年，這條路上發生了多宗嚴重交通意外，堪稱車禍黑點，枉死冤魂特別多，單是2008年就有4宗奪命車禍，不可謂不邪門。

事實上，坊間有不少關於新娘潭路撞邪的傳聞，網上亦曾因路上出現「白影」而引起一番熱議，其中一宗發生於2017年的鬼月（即農曆七月）的一個晚上，有車Cam拍得一輛的士在新娘潭駛入鹿頸途中，突然遇上離奇白光，從的士左邊衝向車廂，然後閃了數下，的士繼而失控扭軚，最終撞樹才停下，十分靈異！

正所謂「小心駛得萬年船」，不想樂極生悲，誤闖陰司路，駕車途經新娘潭路時，記得打醒十二分精神啊！

【死亡之路事件簿】

過去15年新娘潭路死亡事件簿（節錄）

‧2019年 鐵騎士與私家車相撞，傷重不治。

‧2018年 掃把佬撞車後焚燒，釀1死1傷。

‧2016年 石油氣行東主被發現在新娘潭路車內燒炭自殺身亡。

‧2015年 22歲青年駕車兜風時失控撞壆，連撼兩棵大樹後剷落山坡慘死。

‧2013年 車壇美女與男友駕乘紅色露筍辣跑，越線狂撼大樹後衝落山坡，雙雙不治。

‧2010年 50歲男子駕駛電單車在涌尾死亡彎角狂撼燈柱斷頸死亡。

‧2008年 一年間發生了4宗奪命車禍，最年輕的死者只得13歲。

‧2004年 4名青年駕乘私家車參加燒烤派對，在涌尾附近失控衝落山坡，最終兩死兩傷。