體驗農夫耕作　釋放負能量

最近香港人負面情緒爆燈，要增加正能量，不妨就趁這個周日，去到位於元朗大棠山道，佔地逾35萬平方呎的開心花園農莊，親自落田耕種及收割，透透氣之餘亦可以親親大自然。農莊的負責人梁小姐表示，喜歡落田耕種的朋友，可參加農莊新設的農夫體驗工作坊，負責活動的職員會先向參加者講解種植蔬菜的小知識及耕作的過程。然後再向參加者分派工具及菜苗，等大家一手一腳親自將菜苗，種入泥土裏面然後澆水。簡單介紹種植蔬菜的成長過程後，就移師到由菜苖長成適合收割的菜田中，由負責人示範應該正確的收割方法，等大家可初步了解種菜及收割的過程，參加活動的農夫還可將當日的收成帶回家，享受有機種植蔬菜的全天然味道。

此外，梁小姐還指，參加完農夫體驗工作坊後，亦可趁現時正值士多啤梨的栽種期，一齊動手自製一個士多啤梨盆栽，完成後可將盆栽帶回家，自己親自照料，只要悉心照顧的話，開花後大約1個月，就吃到大大粒又香甜的士多啤梨。不過要將士多啤梨盆栽帶回家，大家就要花點心機了。負責人會先分派有機泥及士多啤梨苗，大家要跟着負責人的指示，先將有機泥填至7分滿，然後在盆栽的兩旁挖個小洞，分別插入兩棵士多啤梨苗後，填平泥土後，再注入有機泥至9分滿，才算完成栽種士多啤梨盆栽的過程。

做完農夫了解完耕作的過程後，大小朋友亦可嘗試近距離接觸山羊，以及試下餵飼現時已經40幾歲的蘇卡達龜，順便認識一下小動物的作息與生活習慣，如此自由又充滿教育意義的一天，比在課室上堂更有趣味性。