三界五行：保持活力　對抗衰老

西方營養學把蛋白質、維他命、卵磷脂合稱為「營養三大要素」，這三種要素都存在黃豆中，而且含量相當豐富。卵磷脂是法國科學家1844年在蛋黃中首先發現，所以又叫蛋黃素。卵磷脂也存在於動物內臟、魚肉（尤其是深海魚）、豆類（尤其是黃豆）。大豆卵磷脂是在提煉豆油時在黃豆渣中發現。大豆卵磷脂比動物卵磷脂對人體更有益。

中醫認為常吃黃豆可以延年益壽，西醫認為卵磷脂可延緩衰老，人體由60兆億個細胞組成，每秒鐘有50萬個細胞死亡，同時又再生50萬個細胞，這個更替過程由細胞膜控制，而細胞膜主要由卵磷脂組成，人體攝取的卵磷脂多與少，直接影響細胞膜的健康，間接控制人體衰老的速度。更重要的是，卵磷脂可以乳化和分解油脂，把附在血管壁上的膽固醇和脂肪乳化成為極微細粒子，讓它們溶解在血液，流返肝臟被代謝，血管經過這個淨化過程，有效控制過高的膽固醇和脂肪。另外，大腦神經細胞亦需要卵磷脂提供營養，以確保腦神經之間訊息傳遞速度，提高大腦活力，消除大腦疲勞，保持大腦思維敏捷，提高學習和工作效率，有效維護長者的記憶和認知能力，防止老年癡呆。

人類過了青壯年，當每秒鐘死亡細胞多於再生細胞，人類就開始衰老，要維持死亡細胞和再生細胞的對等，卵磷脂功不可沒。這就是多食黃豆的好處。

方向宇