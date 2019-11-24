美食婷：千奇百趣意大利粉

我美食婷除識飲識食外，其實亦好有內涵，不時都會研究一下各地飲食文化特色。好像意大利人，其實飲食習慣與我們很相似，會以麵食、米飯及包點做主食，其中麵食就是大家最熟悉的意大利粉，即是意粉。在意大利，意粉種類有成幾百款，除我們常見的長通粉、通心粉、闊條麵及天使麵外，還有很多千奇百趣的款式，無論食材、烹調方法及配搭都有點不同。今天就等我美食婷扮下專家，和大家分享一下另類意粉的小知識。

吸管麵（Bucatini）

吸管麵看起來與一般意式細麵即Spaghetti無異，但係麵條中間是空心的，作用是令麵條吸收更多醬料及湯汁，吃起來更加滋味。這款麵主要來自意大利中部，質感富彈性，一般會加入煙肉及白汁同煮。

貓耳朵（Orecchiette）

外形呈凹陷的小圓盤形狀，造型好像貓耳而得名，比貝殼粉厚身，吃起來煙韌富嚼勁，是意大利最南方的傳統手工麵食之一，成分主要是小麥及水。至於做法以樸實簡單為主，會加入橄欖油、新鮮香草、芝士及番茄乾。

吉他麵（Alla Chitarra）

源自意大利中部著名旅遊勝地阿布魯佐（Abruzzo）的手工吉他麵，名字取源於用來切割麵條的吉他弦狀工具，麵條粗幼適中而且一致，當地人會將其加入地道的燉羊肉，與濃郁鮮香的肉汁可謂絕配。

壓花圓麵（Corzetti）：

被譽為美如藝術品的壓花圓麵，是在圓形的意大利薄片麵糰上，壓印出不同設計及圖案，也是意大利西北部最具代表性的傳統美食。印有各種圖樣的壓花圓麵，不但令造型更獨一無二，由於表面凹凸不平，也有更容易沾附醬汁及配料的作用。

車輪麵（Rotelle）

圓形中間有6個小洞的車輪麵又叫車輪粉，常用於意大利雜菜湯中，是意大利南部製麵工業興起的經典代表，亦標誌着意粉由手工製品進入大量工業生產的蓬勃時代，被意大利人稱之為工業意粉的代號。

米粒麵（Orzo）

單憑肉眼很難分辨是米飯還是意粉的米粒麵，無論大小與形狀都跟米粒無異，不但是意大利傳統麵食之一，亦是歐洲人最喜歡的意粉之一，除可當成麵食外，亦可用來煮湯，或做沙律。

星星麵（Stellette）

早在16世紀已經出現的星星麵，其5個造型加上中間有個針乳似的小洞，可謂意大利人最引以為榮的意粉之一。在當時沒有機器的時代，意大利人便以全人手，做出手工如此細膩及造型獨特的意粉。

糖果餃（Caramelle）

被譽為最有趣的餡料意粉；糖果餃的意大利文就是糖果，形狀像是用紙包着、兩端扭起來的糖果。傳統餡料是以芝士加入香草及調味料而成，獨特的造型及口感，曾被美國廚師選為最受歡迎的意大利麵食。