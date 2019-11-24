Bedford Bear腕錶分別推出配搭蘇格蘭真絲錶帶及棕褐色皮革錶帶兩個版本，錶盤小熊穿上粗花呢運動大褸及騎馬褲，呈現出溫文爾雅的英倫紳士風格，其設計靈感就正是源自Ralph Lauren位於紐約貝德福德（Bedford）的洋溢美國活力的英式大宅。（互聯網）

最早於1991年以限量版小熊形式誕生的Polo Bear，是當時Ralph Lauren委托德國著名玩具製造商Steiff生產，每隻小熊都身穿迷你版Ralph Lauren服飾，自此Polo Bear就成為Ralph Lauren品牌旗下一大經典設計，往後亦一直有推出穿上不同衣着風格的Polo Bear圖案並運用到各款服飾當中，好似去年Ralph Lauren與英國板牌Palace推出聯名系列，就有Polo Bear踩板「Kickflip」的搞鬼設計。

是次Ralph Lauren推出全新Polo Bear Watch Collection，就分別從Bedford Bear、Denim Flag Bear及Tuxedo Bear三隻經典小熊誕生的故事取材，將別致小熊圖案融入到三款腕錶當中。三枚腕錶設計同樣採用直徑42毫米、厚度10.7毫米不銹鋼圓形錶殼，錶盤分別有三隻穿上不同Ralph Lauren服飾的Polo Bear圖案，透明錶底蓋可透視包括Cotes de Geneve垂直條紋及環狀刻紋（珍珠圓磨紋飾），腕錶內藏瑞士製RL200自動上鏈計時碼錶機械機芯驅動，鑲嵌26顆寶石軸承，每小時振動28,000次，動力儲存約38小時，絕對唔係齋賣錶盤設計的一般貨色。