順Phone快遞：星戰版Note 10+　送埋無線耳機

套裝以Kylo Ren作為設計靈感，配件均用上紅黑配色。（互聯網）

新一集《星球大戰：天行者崛起》12月就會上映，電影相關的產品亦都陸續登場。Samsung就宣布推出「Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition」，以Kylo Ren作為設計靈感。套裝內包括Galaxy Note 10+手機、金屬徽章、S Pen、Galaxy Buds真無線耳機，當中手機、Galaxy Buds就會用上紅黑配色，S Pen更換上全紅色，夾番Kylo Ren。

而手機同時會內置一系列星戰內容，包括桌布、關機動畫、圖示以及聲效，滿足星戰Fans。套裝將於香港在內的15個指定地區推出，而美國將於12月13日率先開賣，定價1,299.99美元。

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