現今社會，減肥似乎成了一股潮流，無論有沒有需要，女生都總喊着減肥，但真正在進行的人有多少？那始終都是一個迷。有潮流就有商機，當以一事無成的廢物人生為座右銘，懶惰得能不動就不動更是其倡導的生活哲學的來貘也在減肥時，你還有甚麼拖延的理由。雖然說真實是不可能存在的，扭蛋倒是可以來幾個，用來激勵一下自己也好。

台灣來貘插畫家Cherng聯同嘖嘖推出一系列來貘扭蛋，這次以「來貘的減肥計劃」為主題，推出了6個普通款和3個隱藏款，一共9個款式。6個普通款有拳擊來貘、舉重來貘、稱重來貘、佛系瑜伽來貘、放養來貘和長腿明星來貘，3個隱藏款公布了兩個，有脫去黑絲長腿來貘和找尋朋友勉勵來貘。

這次的來貘扭蛋採用了環保扭蛋殼，每一個都是露出怪表情的圓滾滾來貘，可愛之餘還可以放點小東西，加了兩條小短腿讓它更好擺放。這套來貘扭蛋現在可以在嘖嘖網上平台預購，預購方案有3個，套餐A（6款扭蛋+1款隱藏款式）、套餐B（6款扭蛋x3+3款隱藏款式各1隻）、套餐C（6款扭蛋x9+3款隱藏款式各3隻+神秘團主禮1份），想要以此勉勵自己瘦身的朋友可以先幫自己的銀包瘦身。