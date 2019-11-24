靈活操控機械人　射擊對戰超刺激

如你玩開無人機或雲台，對DJI應該不會陌生，但原來他們對研發機械人都有一手，最新推出的RoboMaster S1就是該廠首款教育機械人，驟眼睇，外形似一架裝上砲台的裝甲車，用家只需手機App RoboMaster就能靈活操作機械人移動，位於上方的砲台不是裝飾，而是真的能發射出實彈水晶彈或紅外線光束，只需擊中另一架RoboMaster S1外圍的感應裝甲，就會在App中扣分，讓大家進行刺激的射擊對戰。此外，用家更能透過手機App學習編寫程式，命令它進行指定動作，亦能透過自己組合RoboMaster S1而了解機械人結構，將遊戲與學習元素合一。

為了令RoboMaster S1移動時更靈活高速，廠方放棄了雙腿行走設計，而為它裝置了4組大型的麥克納姆輪子，不單能任意旋轉及移動，更能像螃蟹般進行高速平移，玩射擊對戰時就能進行更靈活多變的走位路線了，加上內置了五核SOC Cortex-A處理器，能同時處理大量資料，大大提升了機械人動作時的速度及穩定性。操作方面亦很簡單，只需透過手機App RoboMaster，配合Wi-Fi就能靈活控制機械人移動、調校砲台方向及控制射擊。此外，在砲台上方設有FPV鏡頭，支援2,560×1,440相片及1,920×1,080/30p影片拍攝，可將影像即時傳輸至手機上，更引進無人機界常見的行人識別模式，只需在手機上鎖定用家，機械人就會自動跟隨着用家移動，同時機械人更設有聲音感應器，配合掌聲識別功能就能透過掌聲控制，例如可令機械人一聽到掌聲就會自轉及閃燈等，大大提升操縱靈活性，電力容量達2400mAh，能運作約35分鐘。

射擊對戰是RoboMaster S1的一大賣點，機身上方設有砲台，能發射出實彈水晶彈或紅外線光束，水晶彈起初很硬很細粒，需要浸過水才會變軟變大，將浸大的水晶彈放入彈匣，再插入砲台後方就能發射，發射沖力不算很強，不會引起危險，用家亦能限制發射速度和角度以確保安全。用家只需透過手機App就能控制發射出水晶彈或光束，而且射擊時會發出聲效，令對戰時臨場感大增。每架RoboMaster S1外層都設有6塊感應裝甲，裝甲能發出不同顏色的燈光，方便分隊對戰時分別敵我，而且裝甲可感知光束及物理打擊，只需擊中它，就會在手機App中自動扣分。此外，廠方更設有6個PWM拓展接口，和1個Sbus控制接口，為日後進階強化機體做好準備。

廠方研發RoboMaster S1時，亦致力將教育學習元素放進機械人裏，手機App內設有「大師之路」課程，能透過簡單的任務來教授程式設計，就算是小朋友都能輕鬆入門。當用家對設式有一定認識後，就能透過手機App來為機械人設計程式，不需透過電腦或複雜的電腦語言，只需利用簡單的指令圖案拼貼就做得到，如設計出自動巡線行駛，亦能透過機械人識別數字、字母、符號、人類的姿態或手勢功能，而來執行指定動作。此外，RoboMaster S1發售時是處於散件狀態，玩者需要自行組合，在組合時會慢慢了解到機械人結構，及動力分配之類的機械人工學知識，將學習融入遊戲中。