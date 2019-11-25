【兒樂事】如何申請免費優質幼稚園教育計劃

每年11月都是幼稚園面試高峰期。很多家長自孩子出世後，便開始蒐集將來子女讀幼兒園及幼稚園資料。香港近年不斷優化幼兒教育，有很多家長對申請學校的安排及怎樣鋪排小朋友將來升學都不是太過了解。今次我會分享一些家長經常問的問題，希望這些小貼士能夠解答箇中疑問。

Q1：何謂免費優質幼稚園教育計劃？

A1：過往的「幼稚園學券計劃」，在2017年已經被「免費優質幼稚園教育計劃」取代。和學券一樣，每一位學生就讀參加「免費優質幼稚園教育計劃」的學校都會有三年的政府資助。上一年每位學生每年的資助金額分別是$34,320（半日制）、$44,520（全日制）及$ 54,910（長全日制）。每一位申請資助的學生都會獲頒發一張註冊證，去被取錄學校作為註冊資助證明。註冊後，學校便會保存學生的註冊證在校內。計劃在每年9月至11月接受申請。

Q2：小朋友是年尾出世，我心儀某一間資助學校但不獲取錄。我想孩子在私校讀一年K1，然後下年用超大B身份再去考心儀K1，我應該怎樣處理？

A2：申請資助計劃後，不代表一定要立即使用。如果家長因為沒有心儀資助幼稚園取錄，而決定在私立學校先讀K1，或者重讀PN，然後下年以超大B身份再考K1，家長只要在下一個年度，再次申請資助計劃就可以，因為教育局是計小朋友何時開始連續使用三年。

Q3：承接Q2，如果家長選擇K1時，去一間非自己心儀的資助學校讀書，而小朋友在下一個年度以超大B身份，再考K1並獲得心儀資助學校取錄，情況會怎樣？

A3：由於資助計劃只可以連續用三年，如果孩子K1已經用了一年，K1後轉校去另一間資助學校重讀K1，便需要向自己本身就讀的學校取回註冊證，才可以去新學校註冊，並獲得資助。家長可以在申請資助年度上網申請一張臨時註冊信。這一張註冊信通常會有一個有效限期。如果孩子獲得心儀學校取錄，家長便可以用該信，到新學校先行辦理註冊手續，然後通知自己就讀學校來年會退學，並需要取回註冊證，當家長取回註冊證後，直接遞交去新學校便可。讀完K2，三年資助已經用完，學校會通知你已經用畢資助，K3會收正價學費。有關學費可以上教統局網頁參考。

當然有一些例外的例子。如果小朋友本身因為個別健康問題，如學習遲緩，而需要重讀，家長可用醫生證明去申請資助延長。

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伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監