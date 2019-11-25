東沖有料到：浮住食Floating Breakfast

正所謂天下文章一大抄，究竟這款早餐是由泰國發明，抑或從外國引入，實在無從稽考，不過好肯定的是，在泰國已經有不少酒店及Resort開始推出如此Hea着吃的早餐——所講的正是Floating Breakfast。

簡單講就是在泳池內有個浮籃，籃內放有咖啡、橙汁、麵包及蛋等各樣簡單食物及飲料，方便大家邊浸水邊享用。通常提供這類早餐的大多數都是一些Pool Villa，因為擁有私人泳池空間，無論你是單身或與情侶前來，都可以池內不被打擾下慢慢品嘗。當然，提供如此服務的Villa，房租肯定不會相宜。相中所見的是芭堤雅新開張的ANA ANAN酒店，內裏有多種房款，包括相中的Pool Villa，身為住客便可悠閒地享用Floating Breakfast。該Pool Villa享有無敵海景，在此享用這個早餐絕對係一流享受！當然，一分錢一分貨，入住這樣的Pool Villa每晚需約THB20,000，是否物有所值可謂見仁見智，不過喜見這種Floating Breakfast模式在泰國愈來愈流行，他朝可能在房租較為相宜的Pool Villa也會有所供應。

胡慧沖