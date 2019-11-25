大熱格仔衫　點襯至入型入「格」

不只服裝款式有季節之分，圖案亦有，好似格仔就是秋冬季最具代表性圖案之一，特別是今個秋冬就更受名牌追捧。格仔服飾人人都有，點先可以着得夠潮，睇睇各地街頭型人示範，今個秋冬就可以着得入型入格。

【Rock Chic】

格仔是Rock Chic裝扮代表性服飾，想襯出Rock味最好從下身打格，揀格仔長褲或者格仔短裙，上身襯件皮褸或是西裝褸，再腳踏短靴或高踭鞋，就可以輕鬆襯出型格Rock Chic造型。

【格撞格】

潮流興玩Print撞Print，格仔都不例外，今季Dior同Chanel等名牌Fashion Show都以格撞格的配搭作主打。想去到盡可以全身都以同一格仔由頭襯到落腳，不過建議最好用不同大小格仔襯格仔，或是格仔襯千鳥格，或是其他圖案如間條等，會更有層次感，視覺效果更豐富。

【層層疊】

要選必備的格仔服飾單品非格仔恤衫莫屬，傳統着法是單着格仔恤衫襯牛仔褲，不過而家就流行將恤衫變成配飾，將恤衫綁在腰間，甚至是膊頭變成頸巾。傳統恤衫裙亦不例外，着在外套或針織衫入面，營造出長短不一的層層疊效果，更有個性。