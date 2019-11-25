三界五行：善用黃豆　養顏美容

中醫認為，黃豆「長肌膚，美儀顏」，西醫營養學對此詳細分析：黃豆含大豆皂甙，有抗氧化作用，清除體內的自由基，增強人體免疫力。所含的異黃酮被女性吸收後，促進雌性激素分泌，保持青春美，延緩衰老速度。黃豆含有亞油酸，可以阻止人體皮膚細胞黑色素合成和沉澱，減少和淡化色斑，達到美容效果。

有些愛美女士為保持瘦身，寧願節食，但營養不良會影響體質，可考慮以黃豆代替一部分肉類，黃豆所含蛋白質是肉類的兩倍，而且是優質植物蛋白，脂肪少，不含膽固醇。

人類隨着年紀增長，內臟、骨骼、肌肉、皮膚會逐漸衰老，補充大豆卵磷脂，對延緩細胞衰老有輔助作用。女性大概在35歲之後，雌激素分泌水平開始下降，如何改善，是醫學界熱門研究課題。但是，保守的、古老的對抗衰老方法，適當食黃豆及黃豆製品，是省錢、省時、省事好主意。於是，如何令黃豆及黃豆製品更加美味可口，又是烹飪界的新課題。

不過，任何事物都有正反兩面，有一利必有一弊，黃豆也不例外，有兩種人是不宜多食黃豆的，一是尿酸高患者，黃豆所含嘌呤對他們不利，在發作期間必須禁食；另一種是胃氣多的人，因為黃豆在消化過程中排出氣體，造成胃氣脹，必須控制攝取的分量，或者先由豆漿、豆腐、枝竹開始，逐漸增加分量，讓消化系統慢慢適應。

方向宇