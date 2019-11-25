「STEAM聖誕遊學團」　齊做科學家

悠長的聖誕假期就快來到，家長們都開始為子女安排節目，又係手工班同去農莊？ 今年聖誕玩些新鮮一點的，彩園廣場及太和廣場由即日至12月29日（逢星期六、日及公眾假期）舉辦「STEAM聖誕遊學團」，結合了科學、科技、工程、藝術及數學五大領域的知識，讓父母和子女可以邊玩邊學，例如透過接觸「鬼口水」了解顔色變化與溫度的關係、透過「輕鬆聖誕遊」以齒輪輸送物件來認識工程中的槓桿原理，以及透過「極地雪上飄」氣墊球去觀察科技及速度對影像的影響等等 ，激發小朋友們的多元發展潛能。太和廣場內更設有3.5米高巨型水晶球裝置，讓大家盡情打卡拍照。

此外，「STEAM聖誕遊學團」亦設有兩個應節的工作坊，包括「聖誕天氣瓶小教室」及「聖誕浮凸卡片製作室」，讓小朋友發揮無窮創意。現凡於推廣期任何連續7天內，於彩園廣場或太和廣場憑同一商場內不同商戶發出之電子消費及機印發票正本（最少1張及最多2張），即可免費換領「STEAM聖誕遊學團」入場券一張。既好玩又可以長知識，大家記得不要錯過了！