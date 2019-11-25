開箱男︰40周年聯成　高達手機出動！

Oppo Reno Ace高達定制版，裏外都注入高達元素，雖然賣近五千，但相信Fans都會無慮即決。（郭凱敏攝）

「男人愛高達，女人唔明白」，縱然模型、精品買到成屋都係，家中老虎嘈到拆天，但一遇新品人類總會重複犯錯。最近高達迷又多個破財機會，事關OPPO竟然推出Reno Ace高達定制版，藉此紀念《機動戰士Gundam》首播至今40周年。機身裏外都注入高達元素，最近水貨商三禾電氣就返咗貨，即刻幫Fans們開箱睇吓！

規格表

制式︰GSM、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 855 Plus八核心

記憶體︰8GB+256GB

屏幕︰6.5吋（2,400×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）1,600萬像素、（後置）4,800萬像素主攝+1,300萬像素長焦距＋800萬廣角像素+200萬像素黑白

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰4,000mAh

作業系統︰Android 9

體積︰161×75.7x8.7mm

重量︰約200g