本日日本：世紀合體？多啦A夢 x Hello Kitty「麵包」吊飾誕生

多啦A夢係貓，Hello Kitty都係貓，貓貓合體會生出甚麼來？竟是生出「麵包」來！今年2019是Hello Kitty 45周年，明年2020原來也是多啦A夢50周年，兩大角色重要日子相遇，促成了是次「結合」，是次推出的「多啦A夢 × Hello Kitty 好朋友麵包吊飾」將在11 月底於Mooosh Squishy原宿店、池袋店為首的全日本各店面與網路商店開售，它其實不是真麵包，而是作成麵包形狀的吊飾，連質感都像麵包，可以軟腍壓扁，還會散發香味，而且還有蘋果香、士多啤梨香及麵包香3款；而且多啦A夢 x Hello Kitty吊飾會「成雙成對」發售，但吊飾同時又可分成兩半，分別送給你好友或情人，各自掛身上，彼此「牽掛」都很浪漫。除了吊飾，之後亦相繼的聯乘活動，包括今月底（11月20日至12月3日）在橫濱高島屋1F開設「多啦A夢 × Hello Kitty」期間限定店，及在明年3月在全日本Lawson便利店，發售他倆的聯乘彩券，中獎便可贏得相關的可愛聯乘商品，Fans記得留意。

多啦A夢 × Hello Kitty 好朋友麵包吊飾

發售時間：11月下旬

發售地點：全日本Mooosh Squishy與網路商店

售價：1,400日圓（約HK$101）