本日日本:世紀合體?多啦A夢 x Hello Kitty「麵包」吊飾誕生

多啦A夢 × Hello Kitty 好朋友麵包吊飾(互聯網)

多啦A夢係貓,Hello Kitty都係貓,貓貓合體會生出甚麼來?竟是生出「麵包」來!今年2019是Hello Kitty 45周年,明年2020原來也是多啦A夢50周年,兩大角色重要日子相遇,促成了是次「結合」,是次推出的「多啦A夢 × Hello Kitty 好朋友麵包吊飾」將在11 月底於Mooosh Squishy原宿店、池袋店為首的全日本各店面與網路商店開售,它其實不是真麵包,而是作成麵包形狀的吊飾,連質感都像麵包,可以軟腍壓扁,還會散發香味,而且還有蘋果香、士多啤梨香及麵包香3款;而且多啦A夢 x Hello Kitty吊飾會「成雙成對」發售,但吊飾同時又可分成兩半,分別送給你好友或情人,各自掛身上,彼此「牽掛」都很浪漫。除了吊飾,之後亦相繼的聯乘活動,包括今月底(11月20日至12月3日)在橫濱高島屋1F開設「多啦A夢 × Hello Kitty」期間限定店,及在明年3月在全日本Lawson便利店,發售他倆的聯乘彩券,中獎便可贏得相關的可愛聯乘商品,Fans記得留意。

多啦A夢 × Hello Kitty 好朋友麵包吊飾

發售時間:11月下旬

發售地點:全日本Mooosh Squishy與網路商店

售價:1,400日圓(約HK$101)