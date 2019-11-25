Visionnaire Embassy南區開幕　引進意式家居品味

意大利室內設計向來以優雅高貴聞名於世，當中由Leopoldo Cavalli所創立的Visionnaire更是一個全方位頂級家具設計品牌，由室內裝潢、室外家具以至私人飛機及遊艇項目都可以一一為你訂製，而且Visionnaire着重的並不是為你的寢室添置一件半件天價家具擺設賣弄品味，品牌提倡的是整體居家設計理念，由踏進大門後走進大廳、飯廳、睡房、廚房以至浴室，每個不同用途的獨立區域所帶出的氛圍都一樣有故事性及延續性，Visionnaire所追求的是平衡及完整的家居設計。

過往想擁有Visionnaire的設計都要「隔山買牛」，可能要以越洋電郵方式或者經由代理公司作溝通，整個過程比較耗時及煩複。日前Visionnaire就正式於亞太區開設首間Visionnaire Embassy，選址南區田灣石排灣道40號，佔地達6,000平方呎的空間，展示着品牌悉心打造不同格調的陳列空間，將意大利的奢華及貴族氣派從博洛尼亞帶到香港，本地顧客以後要選購Visionnaire出品就變得方便直接。隨着Visionnaire Embassy正式開幕，早前Visionnaire主理人Leopoldo Cavalli就親臨香港，鍾情意大利室內設計的你，不妨聽聽這位IPE Cavalli家族第三代對品牌設計風格的獨特見解。

東：東網生活 L：Leopold Cavalli

東：Visionnaire的室內設計風格最着重的是甚麼？

L：Visionnaire並不會單單着重於表面設計，設計過程中會將顧客的想法融入其中，從而透過設計為顧客建立出切合身份的氛圍，所有我們的設計及製作都沒有限制於特定的設計形式，最着重的是所傳達的概念或想法。我們的設計兼具無形的想像及實質的用途，可以令室內的空間互相協調，使空間保持一致性，互相連結。每一小部分都能連成一個整體，但分開觀賞時亦各有引人注目的獨特之處，整體構思富個性同時亦不失設計細節。

Visionnaire的室內擺設及其場景組合就是希望將顧戶的個性帶進生活場所，在日常生活中為他們「充電」，為顧客提供廣泛選擇之餘，並超越原有的「實際功能」。圍繞住我們生活的設計品亦即是與我們最親近的家庭空間，也可以加入「情感功能」，我們的價值觀絕大部分都是歸因於「家庭」這個地方，而我們亦可以通過「家」中的設計去幫助我們在情感上獲得調和。

東：Visionnaire有甚麼比其他品牌優勝的地方？

L：我們專注於每個構思及後續的執行，着重每個細節及全心專注於每個重要的項目，Visionnaire通過這種態度解決在設計時遇上的各種問題及悖論，從多方面去表達超越獨特的理念，為顧客帶來專業的工藝設計。我們的製作工序主張探索獨特構思，每一件作品都是獨一無二而且出類拔萃，我們會特別關注每項細節及其製作方式。Visionnaire為顧客建立融合所有價值及構思的模型範本，所選用的材料質量頂級，再加上專業裁縫及工匠以純熟工藝完成，從而生產出為顧客度身訂做、乎合他們所需要的設計。

東：品牌業務遍布全球，有沒有那些設計令你留下深刻印象？

L：我們的客戶擁有敏銳觸覺，由2005年Visionnaire創立以來，顧客對我們的質量及影響力表示讚賞。我們開放的意大利文化渴望擁抱融合於其他不同文化，因此我們來自世界各地的客戶都表示欣賞我們的構思詮釋，並可以將我們的想法融入至他們的生活當中，我們可以提供多達2,500種不同選擇，好讓他們選擇到最合乎他們所期盼的華麗住宅建築設計。

竹子是上年代表大自然的元素，是重生及力量潛能的象徵，設計靈感來自張藝謀在武俠片《十面埋伏》中的繪圖，構思籠罩於其充滿詩意的意境當中。最有趣的是設計師將其電影設計在新的系列中重新創作，在視覺層面上形成眩暈感，但其陰影及對比度非常豐富，效果令人驚喜。