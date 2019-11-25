每次喝咖啡時，看到最上層的拉花都會覺得好好看，不捨得把它喝掉，最後只好讓相機先飲。隨着愈來愈多甜品被「動物化」之後，不難想像這賣萌技巧很快會應用到咖啡的拉花之上，惟咖啡拉花原本是用奶泡所做，要變成立體是很困難，所以店家採用了蛋白脆餅。然而，把脆餅造成不同的卡通人物，放在咖啡上漂浮，這情景實在太可愛了。

韓國Cafe「Uasis」 的店主把蛋白脆餅化身成不同的卡通人物，有寵物小精靈 、蠟筆小新 、Toy Story 、Alice、小飛象、美人魚、Snoopy、小熊維尼，麵包超人等等，不論是天上飛的、地上走的、海裏游的，甚至是精緻的小物件都做得非常好看和生動有趣。

一個個3D蛋白餅卡通人物統統做得十分細緻，猶如一件藝術品，甚至連小新的經典對白都寫了出來「姐姐要不要一齊飲杯牛奶？」、「靚姐姐同我去公園約會呀～」等，非常搞笑又可愛。由於每件都是人手自製作，所以每天限量供應，如果想去試試這杯萌爆棚咖啡的話還需碰碰運氣呢。

Uasis

地址：韓國光州市光山區水莞洞965 1樓 105號 （광주광역시 광산구 수완동 965 1층 105호）

營業時間：星期一、三至日12:00~21:30（逢星期二休息）