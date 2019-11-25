移台知多少：食物的誘惑

我們選擇去一個地方旅行甚至去居住的話，當地的食物和物價都是我們很看重的東西，要是只是去幾天的話還能辛苦一下，但要是長住的話，符合口味就非常重要了，而台灣正正就是那個物價低、跟香港口味相近和食物種類多樣的地方。

相信到過台灣旅遊的人都知道，台灣真的是超級多好吃的，而且都很便宜，平均50至100台幣，最低30台幣都有交易，真是對瘦身人士滿滿的誘惑呀！據Wood 所說，HK$200在台灣已經是能吃得非常好了。用較低的價格吃更好的食物，那感覺是太爽了。

Wood說自己在台灣也是經常到處去吃吃喝喝，去逢甲夜市吃蛤蜊、一個人去吃鼎泰豐等，過着逍遙的人生，她指出台灣的食物非常便宜，其中日本料理的cp值最高，比起香港是十分的划算。他最愛到東區忠孝那邊閒逛吃東西，同時也會在那邊購物買衣服，一般比香港便宜三分之一左右，也會去西門町網上買，價格非常優秀。

最後再說電話費的問題，Wood指出台灣的電話號碼是需要實名驗證的，價錢大概HK$130就有一個「吃到飽」的套餐了，也是相對的划算。

在台灣，吃喝玩樂都不是問題，而且還更划算了呢，是不是非常吸引呢？

Wood Cheung

兩年前移民到台灣，現在也在facebook上分享自己在台灣的所現所聞，也拍提供了短片講解移民台灣的一些事項和流程。