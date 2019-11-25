【深夜字聊】幻想總係美好

呢個世界係咪真係有靈異事件呢？有男網民早前喺網上稱，一直以嚟都聽到樓上傳嚟斷斷續續嘅呻吟聲，佢一直懷疑樓上係咪變態，只係有日佢意外發現事情原來唔係咁簡單。佢話：「我住喺頂樓對落一層，即係如果層樓有30層，我住喺29樓嘅意思。我喺今年3月搬入去嘅，從嗰時開始我每晚聽到隱隱約約嘅呻吟聲，憑我多年睇片經驗話我知，呢套係日本AV嚟！之但係佢真係好細聲，細到如果對面山嘅雀仔叫就聽唔到嗰隻，否則我投訴咗好耐啦！慢慢我就習慣咗，仲喺度諗樓上嗰位係男定係女，佢又係咪同我一樣咁單呢？早幾日，我同樓下看更傾開，話樓上成日喺度播片，佢面色一變，話我樓上嗰間屋都係吉屋嚟，我樓下都係吉嘅……我心諗：『唔係咁猛呀。』跟住個看更就陰陰笑話，其實佢喺天台度睇，估唔到傳到落我度都聽到，下次細聲啲咁話……X！」

網友神回應：

Wick：哈哈，我都同你一樣X咗出嚟！佢有冇搞錯呀，返工睇AV咁都得。不過睇你同佢咁熟，應該都唔會投訴佢啦。

阿務：真係畀佢吹脹，點解會咁都做得出㗎。不過都算佢夠坦白，否則呢個謎真係唔知幾時先至揭得開。話時話，阿叔有冇乜嘢推介畀你呀？

KK：隔兩層樓都聽到，其實佢真係開到幾大聲喎，乜其他住客冇投訴咩？呢件事好奇怪。我覺得會唔會佢認咗，等你唔會同其他人講有怪事咋。

飛雲：等你仲有咁多聯想，咪話我話吖，你肯定諗過樓上住嘅係個寂寞女人，諗住睇吓可唔可以同佢有超友誼關係。當你知道原來係阿叔做嘅，你咪鬧到爆囉。