香港估估吓：侏羅紀？香港有恐龍公園喎！

近來父母最忐忑不安之事，莫過於幼兒應否上學？就算上學地點「安全」，放學後只可以立即回家，其實幼兒很需要「放電」，但何處是適合地點？介紹你去一個少少隱世、十個小朋友九個半都會鍾意的坪石遊樂場，由於整個公園以遠古恐龍時代為主題，故親子界向有「恐龍公園」之稱。

坪石遊樂場位於彩虹，由於處於高地，故要有心理準備需要走一道長樓梯及斜坡才到達，如帶幼兒前往，需考慮是否要出動孭帶幫手，公園佔地達3.4萬平方米，所以除了兒童遊玩設施外，還另有太極場、木球場、網球場、七人硬地足球場及緩跑徑等，是一個設施非常完善的公園，其中緩跑徑便深受跑步人士歡迎。至於主角「恐龍公園」，

箇中設施有恐龍化石、恐龍骨等(當然係模型啦！)，其中最搞鬼是七彩的「恐龍蛋」，很多小朋友見到都會失晒控、大聲尖叫，是公園其中一個打卡熱點，不過個人就覺得較似多年前某品牌的七彩朱古力蛋蛋！幅員遼闊的公園，當然還有其他玩樂設施，最特別是一個附設油壓升降機的攀爬架，小朋友只要踏在升降台上，便會「Fe」一聲除除降下，是恐龍設施之外最受小朋友熱愛的設施，往往出現「螞蟻螻死象」現象，小朋友要乖乖耐心等候呀！

地址：九龍平山彩石里

交通：

港鐵彩虹站步行約7分鐘（經坪石邨往山上走）