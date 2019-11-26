外國有U開蝙蝠俠課程？

蝙蝠俠（Batman）說過：「任何人都可以是英雄。哪怕只是一個簡簡單單的小舉動」。蝙蝠俠首次登場於《偵探漫畫》第27期（1939年5月），轉眼間，今年已經80歲！外國有U甚至開設蝙蝠俠課程，有些外國大學開設相關科目，運用不同學術領域如心理學等，剖析現實世界的相關現象。透過學習蝙蝠俠的點滴，讓我們更懂如何盡展所長，為信念堅持到底。

【剖析英雄心理】

有別於多數超級英雄，蝙蝠俠不擁有任何超能力，但為何仍風靡萬千粉絲？這種迷戀現象說明了甚麼？蝙蝠俠童年目睹雙親被歹徒殺害，成年後作出種種行為表現，不少人認為蝙蝠俠可能患有創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）。是否每個人也因創傷事件而患上創傷後遺症？為甚麼……或許可從心理學找出答案。美國的Henderson State University，心理學系設有科目「Special Topics in Psychology：Batman」，以心理學分析蝙蝠俠的行為表現，亦會以此人物分析相關的心理知識。該科主題不時安排轉變，除蝙蝠俠外，還有傳媒心理學、電影中的心理。

【鑽研人體極限】

白天的蝙蝠俠，是別人眼中的無腦富二代、花花公子。到了晚上，他則是集百家大成的武術大師，擊退無數罪犯。為了成為格鬥高手，無論在力量、反應、速度、耐力等方面，其體能水平訓練到人類的極限。在某些情況下，人類的小宇宙會作出超越自己的表現，但究竟人類的極限有否底線？究竟成為宇宙最強的可能性有多大？加拿大的University of Victoria，運動科學、物理及健康教育學系設有科目「The Science of Batman」，透過蝙蝠俠探索人體解剖學背後的科學，以及身體的極端（或局限）潛力。