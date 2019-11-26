椰菜花原個煮　原來咁好食

2019年11月26日 12:30
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    原個椰菜花加醃料煮完再配醬汁，爽口又濃味。（互聯網）
    椰菜花最常見的做法是切小件來炒或焗，IG@thetoastedpinenut就教大家原個煮。先將椰菜花周邊的葉子撕走，再切走凸出的椗。然後以牛油果油、檸檬汁和香料等拌勻整個椰菜花，如果想簡單一點，也可選擇只加橄欖油、鹽和胡椒來醃，之後就可以放入加了水的壓力煲內快速煮熟。
    煮熟後再淋上加熱的芝麻醬汁，灑上芝麻和百里香葉增加香口和口感。原來椰菜花切開，依然保持熱辣辣的溫度，質感豐富入口，除了當配菜，素食者當主菜也可。
    材料：
    椰菜花　1個
    牛油果油　1湯匙
    檸檬汁　半個
    蒜蓉　2瓣
    鮮百里香碎　2茶匙
    鹽　1茶匙
    煙熏紅椒粉　1茶匙
    水　1/3杯
    醬汁材料：
    萬字醬油　2湯匙
    麻醬　3湯匙
    龍舌蘭糖漿　1湯匙
    百里香葉　少許
    芝　少許
    做法：
    1.椰菜花去葉，切走底部的椗。
    2.牛油果油、檸檬汁、蒜蓉、百里香碎、鹽、煙熏紅椒粉拌勻成醃醬。
    3.將醃醬在椰菜花表面拌勻，放入壓力煲煮熟。
    4.醬汁材料中醬油、麻醬和糖漿拌勻，叮熱後淋在椰菜花上，灑芝麻和百里香葉便成。
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