椰菜花原個煮　原來咁好食

椰菜花最常見的做法是切小件來炒或焗，IG@thetoastedpinenut就教大家原個煮。先將椰菜花周邊的葉子撕走，再切走凸出的椗。然後以牛油果油、檸檬汁和香料等拌勻整個椰菜花，如果想簡單一點，也可選擇只加橄欖油、鹽和胡椒來醃，之後就可以放入加了水的壓力煲內快速煮熟。

煮熟後再淋上加熱的芝麻醬汁，灑上芝麻和百里香葉增加香口和口感。原來椰菜花切開，依然保持熱辣辣的溫度，質感豐富入口，除了當配菜，素食者當主菜也可。

材料：

椰菜花 1個

牛油果油 1湯匙

檸檬汁 半個

蒜蓉 2瓣

鮮百里香碎 2茶匙

鹽 1茶匙

煙熏紅椒粉 1茶匙

水 1/3杯

醬汁材料：

萬字醬油 2湯匙

麻醬 3湯匙

龍舌蘭糖漿 1湯匙

百里香葉 少許

芝 少許

做法：

1.椰菜花去葉，切走底部的椗。

2.牛油果油、檸檬汁、蒜蓉、百里香碎、鹽、煙熏紅椒粉拌勻成醃醬。

3.將醃醬在椰菜花表面拌勻，放入壓力煲煮熟。

4.醬汁材料中醬油、麻醬和糖漿拌勻，叮熱後淋在椰菜花上，灑芝麻和百里香葉便成。