北角匯臨海靚景　人氣購物新體驗

【特約報道】港島東大型商場一向不多，如果要有臨海靚景的話，就更加罕有，「北角匯」鄰近北角碼頭，擁有420米的海濱長廊同16萬平方呎的綠化休憩空間，景觀開揚氣氛悠閒舒適，絕對是假日一家大細的好去處。商場共分三期，最近北角匯2期亦已正式登場，多個大小品牌均已陸續進駐，以下便為各位挑選人氣推介。

貴氣首飾推介—六福珠寶

六福珠寶「愛很美」系列，把象徵愛情的心形元素融入簡約及臻美的設計當中。而「Goldstyle」系列運用嶄新製金技術，黃金可媲美K金的亮麗光澤，絕對是吸睛之選。

精選人氣甜點—Châteraisé

全球坐擁500間專賣店的Châteraisé，是來自日本的高質甜點專門店，款款吸引、味道亦佳。品牌選用日本自家農家直送的新鮮雞蛋及牛奶，其中泡芙和卷蛋蛋糕更是招牌產品。

治癒心靈之選—Senses Yard

搜羅世界各地優質天然護理用品是Senses Yard的強項。北角匯分店主打家居香薰產品，有助都市人在繁忙生活中減壓！其中濕疹救星系列Emollient Lotion等深受用家推薦。

時尚品牌精選—Croco Polo BY CROCODILE及UNIQLO

CROCODILE在北角匯推出全港首間概念店Croco Polo BY CROCODILE，新張期間將獨家發售兩款全新Logo的Polo Shirt。凡購物滿HK$600即可成為VIP，獲贈精美襪款。全港首間臨海UNIQLO分店亦正式登陸北角匯2期，為區內顧客帶來優質的男、女、童裝等LifeWear商品。

北角匯2期

地址：香港北角渣華道123號

電話： 2805 6605