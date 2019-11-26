英倫時尚運動風　讓你變身好動女神

來自倫敦的運動服品牌Sweaty Betty，品牌強調結合時尚和運動，讓女生無論在健身或上街都穿出自信與美麗。（方偉堅攝）

愛上運動的女生愈來愈多，除了因為Keep Fit，其實還有另一個重要原因，就是時下的運動服實在太靚太型，在運動風持續燃燒下，唔少女生都愛以最Chic運動Style示人。如果你都熱愛運動與時尚，就要認識來自倫敦的運動服品牌Sweaty Betty，品牌強調結合時尚和運動，讓女生無論在健身或上街都穿出自信與美麗。

剛剛進駐香港開設首間專門店的Sweaty Betty，是由身兼設計師的Tamara Hill-Norton於1998年創辦 ，本身熱愛運動的Tamara，旨在透過時尚化的運動裝去激勵女生通過運動尋求自信，而作為一位女性，Tamara當然更了解女性對運動裝的要求。品牌以提臀運動緊身褲、創新印花圖案及高性能面料打響名堂，帶來凸顯女性身段的運動裝；服飾種類亦十分多元，除了經典的提臀運動緊身褲，也提供專為跑步、瑜伽、舞蹈、健身、游泳及滑雪等各類運動服飾。早前Tamara專誠為新店來港，當然要請她來談談這股英倫運動風格是怎樣形成。

Tamara：T on：on.cc

on：甚麼促使你創辦自己的運動服品牌？

T：我一直想擁有自己的事業，20年前我由做內衣開始，之後到推出運動胸圍令我萌起開拓運動服巿場的念頭。我本身熱愛運動，但當時運動服店舖都是以男裝主導，女裝的選擇很有限，沒有太多色彩設計也很沉悶，對於開拓女裝巿場真的感到很興奮，但推出自己品牌前我先引入Nike和adidas等運動服品牌，是想看看巿場反應，從中我更了解女士們對運動服的要求，發現她們追求更女性化的款式、更柔軟和具承托的布料，同時令我們更專注服裝剪裁和結構，打造出可凸顯女性身段的運動裝。

on：為何將品牌名命為Sweaty Betty？

T：其實沒有Betty這人，不過20年前在英國Sweaty Betty是一個稱呼，大眾都知道，但當年流汗對於很多女生都是一件尷尬事，所以作為品牌名字是有點冒險，但我卻覺得頗有趣，我相信我的顧客都擁有幽默感，她們會認真去做運動，但同時也愛開玩笑，不會太嚴肅，Sweaty Betty這名字最終營造出一份玩味，現在女生都愛上流汗。

on：你做運動服已經有20年，你認為運動潮流最大的改變是甚麼？

T：我會說是Leggings，運動以外女生更會用Leggings搭配其他時裝，曝光率極高，已成為一件時尚單品。即使是Leggings也可以有很多款式和圖案選擇，而對於緊身褲，女生更在意剪裁是否合身，有提臀功能的設計很重要，也特別受英美的女生喜愛，因為可以穿出自信。

on：哪款是你們的王牌產品？

T：我們一直很重視品質，Mid Layer上衣採用了意大利Fleece布料，手感柔滑，很適合旅行穿着，既舒適又不會有厚重的感覺，有多個顏色選擇，是很暢銷的產品。另外多款不同顏色和圖案的Leggings，包括適合任何運動的Power Leggings，有提臀功能的Bum Sculpting，另外專為瑜伽而設較高腰的Super Sculpt，都是我們的王牌產品。

on：怎樣穿搭運動裝才是最Chic？

T：營造層次感很重要，首先由一條漂亮的Leggings開始，然後可以搭配功能性的Bra Top，或者現時很流行的Crop Top，外面再披上Bomber Jacket，系列中帶來很多不同款式，如毛茸茸這類有別於一般運動品牌的設計，就可穿出 Fashion Sport的味道。