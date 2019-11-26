三界五行：黃豆與魚　相得益彰

黃豆與魚，不但是營養的好搭配，而且是美食的好拍檔。

黃豆和魚都含有非常豐富的蛋白質和維他命，但魚所含的卵磷脂和鈣質不及黃豆所含的多，而魚所含蛋白質中的蛋氨酸和賴氨酸卻比黃豆多，兩者搭配，優勢互補，可優化蛋白質，另外，魚所含的維他命A與黃豆所含的鈣質組合在一起，更有利人體吸收，如果吃了豆腐煮魚，再適當地曬太陽（冬天陽光最宜人），紫外線有助維他命A與鈣質合成，對青少年發育、中老年人預防骨質疏鬆都有好處。

不過，黃豆與魚在烹調時存在「時間誤差」，黃豆需要較長時間煮才可以充分釋放出營養，但魚肉煮得太久，口感大減。幸然，聰明的中國人發明了用黃豆製成豆腐。豆腐煮魚是絕配，豆腐令魚的肉質更香滑，魚又令豆腐更甘甜。豆腐與甚麼淡水魚一起煮都合適，與鹹水魚也配襯，即使是貴價的斑腩，與豆腐、燒肉、冬菇一爐共冶，組合而成的紅燒斑腩，膾炙人口。

粵港有一道家常小菜，叫做「老少平安」，把鯪魚皮剝去，用刀把鯪魚肉輕輕刮出，加生粉、一個雞蛋白、鹽、陳皮（切幼絲）、薑、充分攪拌，加入豆腐，再輕輕攪勻，加少許生油，隔水蒸十五分鐘，灑上葱花，加少少生抽調味，非常開胃，由一歲至一百一十歲都適合，故名為「老少平安」。

方向宇