今晚食乜：試整甜酸香辣南印度咖喱蝦

自從上月20日水炮車將清真寺染藍後，不少市民都向印度人伸出友誼之手，更拉大隊去重慶大廈食咖喱。其實大家不但可以去重慶大廈歎正宗印度咖喱，有興趣亦可以到那兒的雜貨店購買香料親自下廚。上月由德里來到香港，並於尖沙咀麼地道一間5星級酒店自助餐餐廳擔任大廚的Abhinav Sharma就示範了南印度馬拉巴爾咖喱鮮蝦的做法，拎住清單買齊材料，自煮印度咖喱無難度。

材料：

蝦仁 350克

番茄 180克

清水 150毫升

紫洋葱 120克

咖喱香葉 12片

蒜頭 4粒

青椒 1個

羅望子醬 4湯匙

植物油 3湯匙

黑芥末籽 2茶匙

辣椒粉、黃薑粉 各1茶匙

葫蘆芭 1/2茶匙

糖、鹽、薑、芫荽 各少許

做法：

1. 爆香黑芥末籽，與葫蘆芭及紫洋葱同炒。

2. 加青椒及咖喱香葉，用中火炒8至10分鐘直至變成淺啡色。

3. 放蒜蓉攪拌30秒，煮腍番茄後加水及羅望子醬拌勻，以辣椒粉、黃薑粉、糖和鹽調味。

4. 轉慢火煮蝦仁6至7分鐘，熄火後加薑及芫荽。