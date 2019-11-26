今晚食乜：試整甜酸香辣南印度咖喱蝦
2019年11月26日 15:00
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馬拉巴爾咖喱蝦是南印度名物，鮮蝦爽甜、咖喱香辣，再加上番茄帶來的微酸滋味零舍醒胃。（胡振文攝）
自從上月20日水炮車將清真寺染藍後，不少市民都向印度人伸出友誼之手，更拉大隊去重慶大廈食咖喱。其實大家不但可以去重慶大廈歎正宗印度咖喱，有興趣亦可以到那兒的雜貨店購買香料親自下廚。上月由德里來到香港，並於尖沙咀麼地道一間5星級酒店自助餐餐廳擔任大廚的Abhinav Sharma就示範了南印度馬拉巴爾咖喱鮮蝦的做法，拎住清單買齊材料，自煮印度咖喱無難度。
材料：
蝦仁 350克
番茄 180克
清水 150毫升
紫洋葱 120克
咖喱香葉 12片
蒜頭 4粒
青椒 1個
羅望子醬 4湯匙
植物油 3湯匙
黑芥末籽 2茶匙
辣椒粉、黃薑粉 各1茶匙
葫蘆芭 1/2茶匙
糖、鹽、薑、芫荽 各少許
做法：
1. 爆香黑芥末籽，與葫蘆芭及紫洋葱同炒。
2. 加青椒及咖喱香葉，用中火炒8至10分鐘直至變成淺啡色。
3. 放蒜蓉攪拌30秒，煮腍番茄後加水及羅望子醬拌勻，以辣椒粉、黃薑粉、糖和鹽調味。
4. 轉慢火煮蝦仁6至7分鐘，熄火後加薑及芫荽。