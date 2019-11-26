IB學生英國大學的面試秘笈

英國的頂尖學府如牛津，劍橋大學，一定會有面試，但其他英國學府例如倫敦大學 （UCL），可以某些科目要求面試，而另一些科目則可以免除。（互聯網）

IBDP最後一年的學生如果報讀了英國牛津劍橋大學，不少學生應該已經收到大學的面試信，如果還沒有收到面試消息的學生，是否代表沒有機會呢？收到面試邀請的學生又應該如何準備呢？筆者將會在今回專欄和大家分享。

【是否英國每間大學都有面試？】

英國大學的頂尖學府如牛津，劍橋大學，一定會有面試，但是其他英國學府例如倫敦大學 （UCL），可以某些科目要求面試，而另一些科目則可以免除。例如UCL的法律系，雖然IB競爭相當之大，申請該校的學生是不用面試的，但是如果IB同學申請European Legal System，即是歐洲的法律體系，該院校就必須要求面試。值得留意的是，每年牛津的申請學生人數高達21,500名，當中只有少過一半的學生會被邀請，沒有收到邀請信的學生很不幸地，即是你不符合資格。

【面試通常是甚麼時候？】

英國大學面試月份多為12月上旬左右，而面試Offer則多為11月尾前收到。以牛津大學為例子，不同的科目有不同的面試日期。例如，醫科的面試期為12月15-17日，但是法律系就會是13-15日。當然，以上日子只供參考，讓大家有個心理準備何時需要參與面試，不過IB學生都是以自己的面試信上的日期為準。

【大學面試通常會問些甚麼？】

面試員們希望應徵學生在面試中能夠成為自己，並展示自己的技能和能力。他們可能會首先問你幾個簡單的問題，也許是關於個人陳述中的某些內容，或者是為甚麼你申請了特定課程。然後，他們將繼續討論有關你本科的問題。根據與你申請課程相關的內容，可能會給你文本，圖表或對象，然後要求你回答問題並對其進行評論。

【如何在面試考試成功？】

例如一條之前在牛津大學法律系的面試題目，如果泊車在雙黃線的懲罰變了做死刑，而不是罰款，假設因為於此前，沒有任何人在社會做過，這是否一條成功的法例呢？可以看到這條問題除了問學生對法律的理解、思考和學習的能力，同時亦都要考核學生的道德觀，價值觀是否符合院校等等。

總的來說，面試旨在評估學生的學術潛力，教授正在尋找學生對本學科的原因和熱情。面試成功決定不是基於你的舉止、外表或背景，而是基於你獨立思考和參與超出學校或大學教學大綱範圍的新想法的能力。除了申請人是否具有學習能力，學生亦都要對大學有所研究，以及強調被他們的教學系統所吸引；從另一個角度來看，面試官希望能夠預測在未來大學學習情況下是否能教導這個人，以及考慮他們會否在這種環境下蓬勃發展。所有IB學生可以循着這個方向去準備自己的面試，祝願各位IB學生面試成功！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣