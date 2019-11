聖誕送禮　出師有「名」

THOM BROWNE所推出的服飾單品除了愛用上標誌性灰色作主調之外,通常於左邊手臂上都會有四間白色細節作點綴,同時左下角所繡上的白色標籤亦是品牌另一經典設計,而通常呢個白色標籤第一及第二行分別寫上「THOM BROWNE」及「NEW YORK」,而第三行有時係寫上「SIZE x」或者留白。是次THOM BROWNE就特別將呢個標籤細節加入個人化元素,變成可以供顧客訂製設計的巨型標籤印刷圖案。由即日起至12月中期間,只要於THOM BROWNE中環安蘭街店購買任何Jersey、Oxford Shirt或Poplin Shirt就可以免費享有呢個咁特別的個人化訂製印刷服務,除了可以揀選印上「GREY IS GOOD」、「GREY NEVER GETS OLD」、「I LOOK GOOD」或「VERY SHARP」等等預設字句之外,你亦可以選擇直接印上英文名字,聖誕節買嚟送禮畀男友或老公就最啱。