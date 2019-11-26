大健事：5大開心食物　Let's Cheer Up！

「心情好Down呀！」或許是不少人近來的寫照；常說化悲憤為食量，有否想過如何利用食物「治療」灰爆的心情？今次請來營養師高頌欣（Cheryl）分享五大開心食物，好讓大家愈吃愈開心，生活愈過愈精彩。

【邊5類令人食得開心？】

1.牛奶含有色氨酸，可提升血清素的濃度，有助穩定情緒及睡眠。當身體承受壓力時，體內會消耗大量維他命B雜，而牛奶的維他命B雜含量相當豐富，尤其是維他命B6，這營養素幫助製造有「快樂賀爾蒙」之稱的血清素。提到牛奶，相信大家都跟鈣質扯上關係。原來鈣質亦有助調整神經系統、放鬆肌肉，對紓緩情緒亦有一定的幫助。

2.三文魚含有豐富EPA及DHA，有助管理神經遞質多巴胺（Neurotransmitters Dopamine），以及血清素（Serotonin），具有鎮定和放鬆的作用。

3.碳水化合物主要由碳、氫和氧三種元素組成。根據不同的化學結構，可分為簡單碳水化合物（Simple Carbohydrate）和複合碳水化合物（Complex Carbohydrate）。後者的化學結構較前者複雜，所以消化的速度較慢，有助穩定血糖，亦可避免因血糖急升而產生的疲倦感。複合碳水化合物亦含有維他命B雜，可發揮放鬆情緒的作用。食物如麥皮、紅米、糙米、番薯等都是複合碳水化合物的來源。

4.深綠色蔬菜（如菠菜、西蘭花、菜心等）含有豐富鐵質，而鐵質是製造血紅素的主要元素，血紅素存於紅血球內，負責將氧氣運至身體各個部位。紅血球含氧量穩定，自然可減少產生疲倦的機會。此外，深綠色蔬菜中的葉酸，則可紓緩抑鬱情緒，讓你與開心同行。

5.相對其他朱古力，黑朱古力的可可鹼含量最高。可可鹼是一種令人情緒興奮、抵抗抑鬱的物質。

【食乜嘢會心情差？】

想保持開朗心情的話，Cheryl不建議吃一些高糖甜食，如雪糕、蛋糕、糖果等，這類食物會令血糖大升大跌，僅能令人振奮一時，其後血糖會瞬間回落，或會令心情變得更差及產生疲倦感。