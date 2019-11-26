生活夜校：專家分析3大串流影音平台優劣

串流影音平台一向以Netflix獨大，但踏入11月，兩大挑戰者Disney+及Apple TV+，都紛紛在美國及香港開始上線開台，串流影音平台大戰一觸即發，到底哪個平台最抵睇，最多片種及節目最吸引?小記找來影音專家Alan Lee來分析各個串流影音平台的優劣。

Netflix串流龍頭片種最多：

Netflix作為串流影音平台的龍頭，片種選擇多一向是他們的強項，有不少原創的電視劇及電影，名導馬田史高西斯早前炮轟Marvel的超級英雄電影根本不是電影，引起很大回響，其實都是想宣傳自己的新戲《愛爾蘭人》，而此片就在11月27日起在Netflix上線，而11月新一輪的韓劇《輔佐官》第二季、日劇《粉雄救兵：嚟到日本喇！》及美劇《亨利五世：新王之路》都是不少電視迷的心水。此外，現時絕大部分電視出廠時已安裝有Netflix App，不少型號甚至在遙控器上設有Netflix掣，輕按一下就能即時進入收睇，無疑是Netflix的一大優勢。不過Netflix月費偏貴，基本月費是$63，如想睇4K節目及可在4個屏幕觀賞的話，更要加入月費$93的高級計劃。

Apple TV+經濟月費仲有試睇：

看見串流影音是未來大趨勢，Apple亦不甘後人，於11月1日起在超過100個國家及地區(包括香港)推出Apple TV+，最大賣點是月費只需$38，比Netflix更平。節目方面，亦有不少原創劇集、電影與紀錄片，包括《晨早直播室》、《狄金森的詩生活》、《太空驕子》等等，當中以由水行俠Jason Momoa主演的美劇《重見光明》最為受關注，講述在600年後，人類受細菌攻擊而令所有人都失去視力，他們如何適應找尋求新生活?想睇Apple TV+，透過iPhone、iPad、Apple TV都無問題，現時更提供7天免費試用，而且現時購買iPhone、iPad、Apple TV、iPod Touch或Mac的用家，都可以免費睇足一年，相當吸引。總括來說，Apple TV+的最大吸引力是月費平，而且iPhone普及性高，但由於只是開台不久，片種選擇始終不及Netflix，而且市面上只有少數電視安裝有Apple TV+ App，增加了普及化的難度。

Disney+名牌撐場Marvel迷必睇：

近年迪士尼炮製了不少票房熱爆的電影，特別是Marvel一系列的超級英雄電影已橫掃全球票房，所以大家特別注視在11月12日在美國、加拿大及荷蘭開台的Disney+，根據官方消息，開台首日登記用戶已超過1,000萬人，為何那麼受歡迎?原因是Disney+會推出由不少人氣電影衍生出來的劇集，好像開台主打，由《星球大戰》 衍生出來的《曼達洛人》，之後還有萬眾矚目，衍生自《雷神奇俠》的《洛基》，由Tom Hiddleston飾演的洛基，雖然狡猾非常，但一直擁有超高人氣，在劇集《洛基》中會由他一人擔正，傳聞劇情更會與將上映的《雷神奇俠4》接軌，此外還有《汪達與幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》、《鷹眼》等一系列由大家熟悉的復仇成員主演的外傳式劇集，Marvel迷絕對必睇。售價方面，現時Disney+的月費是6.99美元，年費則是69.99美元，定位在Netflix與Apple TV+之間。至於香港觀眾最關心的幾時有得睇，預計最快是2020年，香港觀眾要慢慢等了。