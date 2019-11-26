征選遊：東京直擊　紅葉打卡勝地

購物方便的新宿，是很多遊客到訪之地。跟新宿車站相隔不遠的新宿御苑，面積達58.3公頃，據知，於江戶時代它原是德川家康的家臣內藤清成的宅地，至1949年對外開放成為國民公園，內裏劃分為大片的草地廣場、日本庭園及西洋式庭園，而周邊則有高樓大廈包圍，故被稱為「東京版紐約中央公園」。該園區一年四季都呈現不同的風景，而每逢踏入11月，公園內的銀杏、北美鵝掌楸、落羽松及懸鈴木等已紛紛變黃或變紅，而12月則輪到楓樹、水杉及楓香等接力上陣，數目約有940棵，十分壯觀。

公園設有新宿門、大木戶門和千駄谷門共三處出入口，由新宿門開始遊覽，四周的楓葉部分已開始轉紅，至12月中旬仍是觀賞期。不過我比較喜歡千駄谷門的中之池，池畔種滿了各式會轉紅或黃的樹木，配上平靜湖面上的倒影更是漂亮！而與大木戶之間則有葉子大大片兼呈現金黃色的懸鈴樹樹道，11月下旬正是打卡拍攝的好時機呢。

新宿御苑

地址：東京都新宿區內藤町11番地

開放時間：9:00am~4:00pm，逢周一休息

收費：￥500（約HK$32）