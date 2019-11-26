Keith Haring壁畫創作　386萬美元成交創紀錄

過去甚少壁畫創作亮相拍賣會，因此今個月中於紐約首次上拍的凱斯‧哈林（Keith Haring，1958年至1990年）作品《無題（Grace House 壁畫）》，引起不少收藏家的關注，並以386萬美元（約3,020萬港元）的高價成交，寫下藝術家的壁畫拍賣紀錄。

以勇敢無畏、快樂主義、打破邊界、風格雜糅等個性見稱的哈林，為美國普普藝術的代表人物之一，其作品用上看似簡單的粗輪廓線，表達生、死、性、戰爭等概念，因而在國際間聲名大噪。此外，哈林很專注創作傳遞社會訊息的公共藝術品，更於1982年至1989年間在全球數十個城市創作逾50幅公共藝術品，而 《無題（Grace House 壁畫）》正是創作於1983至1984年間，隱沒於紐約一所天主教青年中心Grace House的梯間。整幅壁畫共長85呎，橫跨3層，當中滿是藝術家的招牌創作，諸如閃耀嬰兒、咆哮犬、跳舞人物等。2016年，擁有Grace House的升天教堂把大樓整幢售出，於是把壁畫拆除保留，兼分拆成多塊，堪稱「哈林的美學辭典」。