投入原力世界　買Xbox送星戰Game

今年又是星戰年,第9部曲12月上畫,預料屆時星戰氣氛將相當濃厚。Xbox亦乘勢推出優惠,凡即日至12月31日於指定零售商購買《STAR WARS: Jedi: Fallen Order》Xbox One X或S主機套裝,或Xbox One X/S 1TB、數碼版Xbox One S 1TB主機連遊戲套裝,即可獲額外2款星戰遊戲下載版,包括《STAR WARS Knights of the Old Republic》及《STAR WARS Knights of the Old Republic II: The Sith Lords》,讓大家盡情投入原力世界!

除此之外,同時間Xbox也提供一年一度的Black Friday優惠,數以百計遊戲將進行大特價,金會員或Game Pass Ultimate會員更有額外10%折扣,當中包括新出遊戲《Call of Duty Modern Warfare》、《Borderlands 3》、《FIFA20》等。而新玩家現在加入Xbox Game Pass Ultimate首3個月只需$10!玩盡Xbox及PC超過100款遊戲及享有Xbox Live金會服務。