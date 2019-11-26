【深夜字聊】約會PTGF後好似瀨咗嘢！

Q：本人30歲，數天前約會PTGF，親熱時雙方下體互相摩擦，她為我提供口舌服務和手作仔，那時我沒有戴套，時間大約10分鐘，之後到正題時就有做足安全措施。她事前有刷牙和洗澡，當時我覺得沒有問題，事後我洗澡時發現龜頭及陰莖前段出現很多小紅點，由那時開始令我很不安，到今日仍見到有紅點但沒有擴散，性器官亦無異常。請問會不會是因為女方提供口舌服務時感染性病呢？很擔心但不知如何處理。

何先生

A：千萬不要跟陌生對象發生不安全性行為，無套口交或無套性交均屬性高危行為，對性健康會構成極大風險。

一位男性接受女性給他進行「陰莖口交」，較易誤以為那純粹是男方體液（例如前列腺液和精液等）單向接觸到女方，卻忽略了提供口交的女方若她的口腔內有傷口、潰爛、牙齦出血的情況，而她又患上了某種性病，口腔黏膜和唾液便會變成疾病溫床，並藉口交傳給對方。口交前刷牙漱口並不能驅除病菌或病毒，表面上看似衞生，事實上隨時適得其反，因刷牙過程有可能令到口腔黏膜破損和牙齦出血，變相令性病傳播風險增加。

不潔口交有機會使人感染多種性病，例如人類乳頭瘤病毒（HPV，俗稱椰菜花）、淋病（俗稱流白濁）、梅毒（俗稱花柳）、愛滋病病毒（HIV）、衣原體、疱疹病毒，此外還包括乙型肝炎等。這些性病有長短不一的潛伏期，潛伏期由最短的數十小時至十來天不等，若然是愛滋病其空窗期更長。閣下於完事後不久即發現紅點，不見得有哪種性病徵狀會於如此短促時間內浮現，當然希望那些泛起的紅點只是女方於口交時力度太大，陰莖表皮的微絲血管破裂而留下了一團印記，就好像俗稱「咖喱雞」的「吻痕」

閣下既擔心不已，為求安心和安全起見，建議閣下立即向「衞生署衞生防護中心」轄下的「社會衞生科診所」求診，診所分別為男性和女性提供多項性病檢查服務，香港市民費用全免，毋須醫生介紹信，服務完全保密。閣下亦可自行前往私家診所和化驗所，早日排除感染性病的困擾。

李偉儀