家樂事：日式趣致貓貓屋

這次介紹的單位，戶主是典型的貓奴，更邀請室內設計師為他們打造了一間以貓咪為主題的家居。（受訪者提供）

被一屋貓咪包圍，相信是每個貓奴的夢想。這次介紹的單位，戶主就是典型的貓奴，遂邀請室內設計師陳禮善博士為他們打造了一間以貓咪為主題的家居。設計師把特色貓咪造型裝飾遍布全屋，並配合簡約的木紋設計，使家裏洋溢着滿滿的溫暖幸福感！

這個單位位於天水圍，設計以戶主最愛的貓咪為主題。在色調上，設計師運用了大量橙色，粉紅色和黃色等鮮艷的顏色，帶出愉快的氛圍。大廳中最搶眼的，莫過於那個大大的貓頭型電視框，這個電視框是戶主為了紀念他們已去世的貓貓而特別訂造的，用料上使用了仿動物皮毛來仿製去世貓貓的毛色。另外，由於戶主熱愛玩音樂，所以特別建造了一個音樂空間，而旁邊更有一個設有隔音系統的錄音室，讓戶主可以盡情玩音樂，又不怕滋擾到其他人。

由於戶主希望擴大主人房的面積，於是設計師就把原本的兩間房合併為一間房。房間床頭有一個橙黃色龍貓設計的軟墊，而床尾位置的電視機旁亦有大大的黑色貓咪圖案，使戶主連睡覺時也可以被貓咪守護着。

除了主人房，設計師亦把單位內的另外兩間房打通，兩房之間以趟門分隔，開門一間房，關門又可以變回兩間房。這間房用了日式榻榻米房的設計，除了和風味十足外，還能節省出很大的空間。設計師更把書桌升高，安裝了在窗台上的位置，大大增加了房間的活動空間。

單位資料

屋苑：慧景軒

間隔：5房2廳

實用面積：869平方呎

裝修費用：HK$1,292,086